El resumen del Atlético Madrid vs. Brujas de Champions League 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

Las estadísticas del partido que se jugó en el Civitas Metropolitano.

No hubo caso. No se pudo. El Atlético de Madrid necesitaba una victoria para estar más cerca de los octavos de final de la Champions League. Pero el equipo de Simeone, que empezaron la jornada empatados a puntos con Oporto y Bayer Leverkusen, no pudieron vencer al Brujas y suman preocupación después de empatar 0 a 0.

Detalles:

El Atlético de Madrid, antes de este empate, había ganado sus cinco partidos en casa contra rivales belgas en todas las competiciones – las últimas tres fueron contra el Club Brugge-.

El Club Brugge nunca ha ganado como visitante contra un rival español en competición europea (6E 9D).

El Atlético de Madrid ha ganado uno de sus últimos diez partidos en casa en UEFA Champions League (6E 3D).

El Club Brugge ha marcado siete goles en sus cuatro partidos de UEFA Champions League esta temporada.

Puedes suscribirte a DAZN a partir de 18,99€ al mes para ver LaLiga 2022-2023

Minuto a minuto del Atlético Madrid vs. Brujas de la Champions League

Ruedas de prensa del Atlético Madrid vs. Brujas de la Champions League

Las palabras de los protagonistas, al acabar el partido...

Vídeos, alineaciones y noticias del Atlético Madrid vs. Brujas de la Champions League

Resumen del Atlético Madrid vs. Brujas de la Champions League

Todos los números y estadísticas del Atlético Madrid vs. Brujas de la Champions League