El resumen del Almería vs. Mallorca de La Liga 2022-2023: vídeo, goles, alineaciones, minuto a minuto, estadísticas y ruedas de prensa

Tres goles del brasileño le dan la victoria al conjunto andaluz contra el Mallorca, que acaricia la permanencia.

Victoria de un Almería que impuso su calma y atino en la segunda mitad para certificar, a base de un tocado por la varita Lázaro Vinicius, la conquista de los tres puntos. El Mallorca, que salió de vestuario con la obligación de tener la pelota y volcarse sobre la mitad de campo indálico, recibió el castigo definitivo tras los movimientos desde la banca por parte de un Javier Aguirre que no halló soluciones en la banda para darle la vuelta al encuentro.



El Almería escala hasta la 13ª posición a falta del encuentro del Valencia de mañana y deja los puestos de descenso a cuatro puntos. El Mallorca, por su lado, minimiza sus opciones de plaza europea, a 6 puntos de distancia. .

Minuto 58' ¡Goooooooooooool de Lázaro Vinicius! ALMERÍA 3-0 Mallorca. ¡Llegó el hat-trick! Qué momento de dulce del atacante brasileño. Carrera por la derecha de Luis Suárez que gana campo hasta servir un pase al medio para un Lázaro Vinicius que, con el exterior, bate de nuevo a Rajkovic para certificar su hat-trick. ¡Vaya partido se está marcando!



Minuto 42' ¡Goooooooooooool de Lázaro Vinicius! ALMERÍA 2-0 Mallorca. ¡Zapatazo del brasileño que certifica su doblete! Centro desde la izquierda que no consigue despejar con acierto la defensa del Mallorca, cayéndole manso al atacante la pelota en la frontal, que ponía con un zapatazo con la diestra la pelota en la red ante el que no pudo reaccionar Rajkovic.





Minuto 12' ¡Goooooooooooool de Lázaro Vinicius! ALMERÍA 1-0 Mallorca. ¡La mandó a la red el brasileño! Se durmió en la salida de balón el Real Mallorca. Antonio Sánchez se la daba a un Idrissu Baba que no se esperaba la pelota, permitiendo la recuperación de un Luis Suérez que inmediatamente sacaba un disparo que tocaba un central y le caía a placer a Lázaro para empujarla a la red.





