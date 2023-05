El resumen del Alavés vs. Granada de Segunda División 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

Sigue con nosotros todo lo que ocurra en el partido que abre la jornada en Segunda

Alavés y Granada abren el telón de la jornada en Segunda con un auténtico partidazo. Se enfrentan dos equipos empatados a puntos y con un mismo objetivo: el ascenso directo.

El Granada llega al partido con una buena noticia y es que el lateral Ricard Sánchez ha vuelto esta semana a ejercitarse con el grupo y estará disponible. El defensa es un jugador clave en los planes de Paco López y se había perdido los tres partidos anteriores por culpa de este problema físico.

Sin embargo es duda Víctor Díaz que arrastraba molestias desde el partido ante el Racing de Santander.

Mendizorroza va a vivir un ambiente espectacular. Será una noche histórica en la que se va a colgar el cartel de "no hay billetes".

El técnico vitoriano, Luis García Plaza, anunciaba en la previa que mantiene dos o tres dudas en su once titular, aunque no desvelaba los puestos en los que aún no había tomado una decisión.

En cualquier caso, reconocía que el duelo va a marcar el futuro de la lucha por el ascenso directo y recordaba que si el equipo gana se acostará como líder el viernes y esa es la gran motivación de los suyos.

Espectacular recibimiento al Deportivo Alavés por parte de la afición. Ambiente de lujo hoy en Vitoria.

El Granada no va a estar solo en Mendizorroza.

Este es el equipo del Alavés para medirse al Granada.

Con este once sale el Granada a Mendizorroza.