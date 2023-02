El resumen del Al-Ahly vs. Real Madrid del Mundial de Clubes 2023: vídeo, goles y estadísticas

Te contamos todos los detalles del partido correspondiente a las semifinales del Mundial de Clubes 2023 entre Al-Ahly y Real Madrid

El Real Madrid debuta este miércoles en el Mundial de Clubes 2023 como representante europeo al ser el vigente campeón de la UEFA Champions League. Lo hace con la incertidumbre que le provocan bajas importantes como la de Militao, Courtois o Mendy entre otros y sabiendo que no atraviesan su mejor momento de la temporada.

Los de Ancelotti han perdido comba en LaLiga, perdieron en la Supercopa de España su primera oportunidad de levantar un título este curso y se aferran al 'Mundialito' como una buena oportunidad para recuperar sensaciones.

Sigue aquí todos los detalles del Al-Ahly vs. Real Madrid del Mundial de Clubes

Por su parte, el Al-Ahly ya sabe lo que es debutar en este Mundial de Clubes. Venció por 3-0 al Auckland City y por 0-1 al Seattle Sounders, por lo que llegan con la moral alta al partido y con el desafío que supone jugar contra todo un Real Madrid.

Minuto a minuto del Al-Ahly vs. Real Madrid del Mundial de Clubes

Vídeos, alineaciones y noticias del Al-Ahly vs. Real Madrid del Mundial de Clubes

90' + 2' ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE RODRYGO GOES!!! Al Ahly 1-3 REAL MADRID. ¡¡Qué golazo del Real Madrid!! ¡¡Qué calidad la de Dani Ceballos!! El utrerano se adentra en el área, aguanta las embestidas de los defensores, pisa el balón y cede de tacón para que Rodrygo Goes, mano a mano con el portero, siente a El-Shenawy antes de encontrar el fondo de las mallas.





65' ¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ALI MAALOUL!!!!!! AL AHLY 1-2 Real Madrid. ¡¡Se aprietan las semifinales con el gol de Ali Maaloul!! El lateral tunecino convierte su lanzamiento desde los once metros engañando a Andriy Lunin.





47' ¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE FEDE VALVERDE!!!!! Al Ahly 0-2 REAL MADRID. ¡¡Fede Valverde aumenta las distancias en el marcador!! Otro fallo defensivo de los egipcios, dejando que Rodrygo Goes se cuele entre los dos centrales. El brasileño se adentra en el área para finalizar con un disparo que repele El-Shenawy, dejando el balón muerto para Fede Valverde. Llegando desde segunda línea, el uruguayo amaga con el remate, recortar a su par y fusila al cancerbero egipcio.





42' ¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE VINÍCIUS JUNIOR!!!!! Al Ahly 0-1 REAL MADRID. ¡¡Vinícius Junior abre el marcador!! ¡Qué error de Metwaly!! El central no mide bien un balón dividido e invita a Vinícius Junior a recuperar y encarar a El-Shenawy con un toque sutil.







33' ¡¡QUÉ PARADÓN DE ANDRIY LUNIN!!! Hussein El-Shahat se va con facilidad de Eduardo Camavinga para sacarse un potente disparo que repele el meta ucraniano, exhibiendo reflejos.





32' ¡¡¡AL PALOOOOOOOOO!!! ¡¡Qué ocasión para el Real Madrid!! Rodrygo Goes fuerza una pérdida rival, recupera y se apoya en Vinícius Junior para batirse mano a mano con El-Shenawy. Su toque se estrella contra la madera.



31' ¡¡¡LA HA TENIDO VINÍCIUS JUUUUUNIOR!!!! Rodrygo Goes recibe entre líneas, atrae rivales y sirve una pelota al hueco para su compatriota, cruzando en exceso su disparo ante la salida de El-Shenawy.

Resumen del Al-Ahly vs. Real Madrid del Mundial de Clubes

Todos los números y estadísticas del Al-Ahly vs. Real Madrid del Mundial de Clubes