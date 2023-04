El resumen de Santos 0-0 Audax Italiano en vivo por la Copa Sudamericana 2023: partido online, minuto a minuto, resultado, goles, videos, formaciones y estadísticas

Cerraron la fecha, en Brasil, los itálicos sumando tranquilidad a su status en la competición con un empate meritorio.

Audax Italiano empató sin goles contra el poderoso Santos en el Vila Belmiro y está en carrera en el Grupo E de Copa Sudamericana, pese a que los rivales llegaron al encuentro viviendo realidades paralelas. El Peixe estaba comodísimo pues ganó en Bolivia, al Blooming, en un certero debut, mientras que los tanos chilenos no pudieron con Newell's y no solo arribaron en Brasil con DT interino, José Calderón, sino que obligados a sacar algo para no despedirse tan pronto. Y lo consiguieron, con cercos defensivos intensos, delanteros dispuestos a conquistar espacios y un orden prácticamente íntegro.

Tan merecido fue lo que rescató el Tano desde el Estado de Sao Paulo que se puede graficar en la nula aparición de llegadas de verdadero riesgo en la puerta de un Tomás Ahumada que aguantó el chaparrón con certeras paradas en la primera mitad y que apenas fue requerido en la decisiva, que demostró a un gigante dormido y a una de las primeras sorpresas del 2023 en el elenco floridano.

94' ¡Partidazo del Audax, que se llevó su primer punto de la Copa en una faena complicadísima!

55' ¡Casi, Riveros! Se animó de costado el 11 audino y Joao Paulo se estiró para desviar todo peligro.

44' ¡Ahumada! Lucas Lima perdió el mano a mano con el golero itálico, que dio rebote tras el primer tiro desde fuera del área, y en la insistencia Soteldo la cruzó muy ancha.

Neymar, en el estadio:

17' Tucu Sepúlveda abrió su tiro libre en un balón que más cerrado iba adentro: Joao Paulo estaba vencido.

11' Otra más de Ahumada, que desactivó a tiempo la bomba de Yeferson Soteldo.

10' ¡Atajadón de Ahumada! El seleccionado chileno evitó que lo batiera Marcos Leonardo, que pateó esquinado y chocó con una mano precisa.

1' Arrancó en Vila Belmiro.

La primera formación dispuesta por José Calderón:

El XI de Odair Hellmann:

