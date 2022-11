El resumen de Polonia vs. Chile, amistoso internacional en vivo: partido online, resultado, goles, videos, estadísticas y formaciones

La Roja se mide contra las Águilas Blancas, en duelo que marcará la despedida del cuadro europeo de cara a su participación en el Mundial de Qatar.

Chile inicia su gira por Europa enfrentando a Polonia, en Varsovia, en el marco de la fecha FIFA que se realiza a solo días del inicio de la Copa del Mundo. Este choque les servirá a los de Czesław Michniewicz para tomar ritmo de cara a su estreno ante México en la justa asiática, donde además chocarán contra Argentina y Arabia Saudita por el Grupo C. Mientras que a Eduardo Berizzo le permitirá probar nuevas fórmulas antes de arrancar un nuevo proceso clasificatorio tras no lograr el boleto a la cita planetaria que arranca este 20 de noviembre en Al Bayt Stadium, en Jor. Consignar que, de momento, el ex DT de O'Higgins registra cuatro derrotas y un empate desde que asumió la banca el pasado 30 de mayo. Se trata del segundo apretón entre ambos combinados tras el empate 2-2 en junio de 2018.

Repasa, junto a Opta, los datos que deja el encuentro:

LA PREVIA DE GOAL

Buenas tardes a todos. GOAL te ofrece la cobertura del duelo que animarán Polonia y Chile, en duelo amistoso válido por la fecha FIFA a solo días del inicio de la Copa del Mundo.

EL RESUMEN DEL PARTIDO