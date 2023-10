El resumen de Las Palmas vs. Rayo Vallecano de LaLiga EA Sports 2023-24: vídeos, goles y polémicas

El Rayo Vallecano no ha perdido en ninguna de sus últimas tres visitas a Las Palmas en todas las competiciones (1V 2E), y nunca ha encadenado cuatro encuentros a domicilio sin derrota ante el conjunto insular.

El Rayo Vallecano no ha perdido en ninguno de sus últimos siete partidos ante equipos recién ascendidos en LaLiga (5V 2E), ganando cada uno de los últimos tres, y ha anotado justo dos goles en seis de esos siete encuentros.

Las Palmas ha ganado sus dos últimos partidos en LaLiga, 2-1 vs Celta de Vigo y 1-2 vs Villarreal, y no encadena tres victorias en la máxima categoría desde abril de 2016 (3V).