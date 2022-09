El resumen de la Polonia vs. Holanda de la UEFA Nations League 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

No te pierdas ningún detalle de lo que ocurra en Varsovia, donde los tulipanes pueden sellar su pase a la Final Four.

Holanda quiere volver a estar entre los mejores, y puede dar un paso para conseguirlo si gana en Varsovia a Polonia en la penúltima jornada de la Liga de Naciones de la UEFA, ya que esos 3 puntos le darían el billete a la Final Four del torneo. No obstante, los polacos también se juegan mucho, ya que no quieren ni oír hablar de descenso a la liga B.

Dos delanteros del Barcelona como Robert Lewandowski y Memphis Depay se ven las caras como rivales en esta ocasión, así que será interesante ver de qué lado cae este duelo de pistoleros blaugranas.

MINUTO A MINUTO DEL POLONIA VS. HOLANDA DE LA UEFA NATIONS LEAGUE 2022-2023

VIDEOS Y NOTICIAS DEL POLONIA VS. HOLANDA DE LA UEFA NATIONS LEAGUE 2022-2023

45´ + 4 Descanso en Varsovia con ventaja para Holanda, que encontró premio gracias a Gakpo. Lo han intentado Lewandowski y compañía, pero la defensa tulipán se ha mostrado muy sólida en la primera mitad.

45´ Añaden 4 minutos de descuento.

37´ ¡Uyyy Polonia! Contra de los polacos ejecutada con velocidad y que culmina Zielinski disparando a las manos de Pasveer.

13´ ¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DE HOLANDAAAAAA! Ahora sí que sí, gran jugada por la derecha trenzada entre Memphis, Berghuis y Dumfries, que asiste con un centro raso a Gakpo. La Final Four más cerca para los Oranje.

11´ ¡LA HA TENIDO BLIND! Llegó desde atrás el defensa para culminar una gran jugada colectiva con un remate acrobático, pero no conectó correctamente con el balón y atrapó Szczęsny.

9´ La primera oportunidad del encuentro es para Polonia: gran maniobra de Zelenski para llevarse el balón en tres cuartos que acabó con un disparo a las manos de Pasveer.

6´ No empiezan bien las cosas para Holanda, ya que Koopmeiners se ha lesionado y ha tenido que abandonar el césped en camilla. Ha entrado en su lugar Berghuis.

1´ ¡Ya rueda el balón en Varsovia!

Suenan los himnos en Varsovia.

El combinado Oranje hoy vestirá de azul

Y Lewandowski a evitar el descenso de Polonia a la Liga B

De Jong y Memphis, a por la Final Four

¡HOOOOOOOLAAAAA AMIG@S DE GOAL! Bienvenid@s a esta retransmisión del duelo entre Polonia y Holanda que se va a disputar en Varsovia y que puede suponer la clasificación de los neerlandeses para la Final Four de la Liga de Naciones de la UEFA.

RESUMEN DEL POLONIA VS. HOLANDA DE LA UEFA NATIONS LEAGUE 2022-2023

TODOS LOS NÚMEROS Y ESTADÍSTICAS DEL POLONIA VS. HOLANDA DE LA UEFA NATIONS LEAGUE 2022-2023