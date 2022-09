El resumen de Dinamarca vs. Francia de la UEFA Nations League 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

La campeona del mundo cae con claridad en Copenhague (2-0) y deja una pálida imagen a dos meses de Qatar. Croacia salva del descenso a "Les Bleus".

La actual campeona de la UEFA Nations League, Francia, se jugaba este domingo no descender a la Liga B. Los de Deschamps no tenían opciones desde hacía dos jornadas de disputar la Final Four y llegaban al último día con opciones matemáticas de descenso.

Se lo jugaron todo en Copenhague contra Dinamarca, que sí tenía opciones. Para ello, tenía que ganar y esperar un tropiezo de Croacia en Praga contra Austria, que también se jugaba el descenso. Eriksen y compañía hicieron los deberes, pero no les alcanzó por el triunfo de Croacia en Austria. Los daneses ganaron con claridad y se impusieron ante una campeona del mundo que dejó una pálida imagen a dos meses de Qatar.

Todos los detalles del partido, en directo en Goal.com

Minuto a minuto del Dinamarca vs. Francia de UEFA Nations League

Vídeos, alineaciones y noticias del Dinamarca vs. Francia de UEFA Nations League

En instantes, más vídeos y noticias del partido...

39' ¡Gooooool! Dinamarca 2, Francia 0. Andreas Skov Olsen (Dinamarca) remate con la izquierda desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Thomas Delaney tras un saque de esquina.

33' ¡Gooooool! Dinamarca 1, Francia 0. Kasper Dolberg (Dinamarca) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Mikkel Damsgaard con un centro al área.

Resumen del Dinamarca vs. Francia de UEFA Nations League