El respaldo "futbolístico" de Riquelme a Villa: "Como profesional, nos tenemos que sacar el sombrero"

La historia de Sebastián Villa desde su llegada a Boca tuvo pocos momentos de paz. En plena suspensión de la actividad por el inicio de la pandemia, recibió la primera denuncia por violencia de género; luego fue "colgado" por la dirigencia, buscó por todos los medios ser transferido, se rechazaron las ofertas, se lo indultó, volvió, se transformó en la figura y hace algunos días, en la previa del duelo ante Racing, recibió otra acusación, esta vez por abuso sexual e intento de homicidio.

Sin embargo, el protocolo que tiene la institución en estos casos no se activó y el colombiano fue titular en la semifinal de la Copa de la Liga Profesional. Y más allá del breve y vacío comunicado, donde el club se pone a disposición de la denunciante, restaba la voz oficial y no podía ser otra que la de Juan Román Riquelme.

El 10 habló y dijo mucho, aunque sin involucrarse demasiado en el tema en cuestión. En la extensa entrevista que brindó a ESPN F90, prorizó la cuestión futbolística con un respaldo absoluto: "Como profesional con ese chico nos tenemos que sacar el sombrero, después lo que pasa fuera de la cancha es otro tema”.

“Desde que llegó no tenemos más que palabras de agradecimiento. Lleva dos años y medio y no se tiró nunca en la camilla, no lo han atendido nunca, nunca le dolió nada, no dejó de entrenar un solo día", remarcó el Vicepresidente, para subrayar que "es una maravilla tener a un jugador que durante dos años y medio no te faltó a un solo entrenamiento".

Y para darle un cierre al tema, destacó que "se lo ve tranquilo, disfrutar, nos está ayudando mucho y su crecimiento depende solo de él. Va a hacer cada día más diferencia, depende solo de él y estamos contentos de tenerlo en nuestro club”.

¿Por qué Román declaró de esta forma? Solo lo sabe él. Pero después de 25 años de ser un personaje mediático que mide cada palabra y habla de la misma forma que jugaba, entiende que tirarse en contra del jugador en este momento sería perjudicial para el club y pensando en una venta que más temprano que tarde deberá realizarse, en tanto la denuncia se encuentre en etapa de investigación.