El recorrido del Boca campeón de la Copa Argentina

El trabajo de Boca para obtener la Copa Argentina no fue sencillo. Fortaleció su sistema defensivo al punto de que solo me marcaron una vez, pero esto lo hizo desatender la parte ofensiva: solo metió un gol en los últimos cuatro partidos. No obstante, ahí encontró una virtud: pasó tres de cinco fases por penales, anotando los 13 disparos totales.

Entre el primer encuentro y el último hubo una depuración del plantel. Tanto es así que el goleador del equipo, Mauro Zárate con apenas dos goles, quedó muy lejos en el tiempo. Otros que tuvieron una participación clave y ya no están son Gonzalo Maroni y Emmanuel Más.

En Goal te mostramos el camino que tuvo que recorres Boca para ser campeón de la Copa Argentina:

BOCA 2-1 CLAYPOLE

El Xeneize abrió el camino hacia el título el 3 de marzo en cancha de Lanús ante Claypole, que en los primeros treinta minutos fue un aluvión: creó cuatro oportunidades claras de gol, hasta que logró ponerse en ventaja. El Tambero, que estaba recién ascendido a la C, puso en aprietos a los de Russo que pudieron empatar gracias a un arresto individual de Sebastián Villa, y recién pudieron mandar en el marcador a falta de quince minutos, mediante una combinación entre Edwin Cardona y Gonzalo Maroni, con una excelsa definición del cordobés. En el último segundo, Emmanuel Más despeja en la línea del arco boquense lo que pudo ser el empate de Pedro Mune, que finalizó diciéndole al lateral "me sacaste el gol de mi vida".

BOCA 3-0 DEFENSORES DE BELGRANO

La victoria más clara de Boca durante toda la edición. No hubo equivalencias entre los equipos, y antes de los diez minutos Mauro Zárate adelantaba al futuro campeón mediante los doce pasos. En el segundo tiempo Más estiró la ventaja y cerró el ex Vélez, nuevamente de penal. Hubo un justo ganador en La Plata, que solo sufrió con un tiro libre de Olivares al travesaño cuando el partido aún se encontraba con la ventaja mínima.

BOCA 0 (4)-0 (1) RIVER

El evento que será recordada como la noche en la que Boca clasificó sin patear al arco. Dentro de un trámite parejo, completamente buscado por Miguel Ángel Russo desde su planteamiento táctico, los de la Ribera buscaron contener todo el potencial en ataque de su clásico rival. Durante gran parte del encuentro lo logró, salvo algunos momentos donde los de Gallardo lograron imponerse. Se recuerda especialmente la gran acción individual de Julián Álvarez que terminó en pifia de Braian Romero a menos de un metro del arco, con Rossi ya vencido. Una vez en penales, el arquero Xeneize le contuvo el disparo a la Araña, que pateó abajo a la derecha, y luego Romero, con una noche olvidable, erró tirándola afuera. Esto decretó la segunda eliminación de River a manos de Boca en menos de cuatro meses.

BOCA 0 (4)-0 (2) PATRONATO

Ya con Sebastián Battaglia como nuevo entrenador, Boca volvió a acudir a los penales. La definición tuvo ciertas similitudes con la anterior: el rival erró los primeros dos disparos, quitándole cierto dramatismo al asunto. Primero Sosa Sánchez buscó asegurar y le pegó al travesaño; después Agustín Rossi se vuelve a transformar en hérore interceptando el disparo de Leandro Marín, que buscó abajo a la derecha. El partido en general fue parejo, con una situación para cada equipo, algo que se tornó habitual en los últimos duelos de la copa.

BOCA 1-0 ARGENTINOS JRS.

A esta altura del año, Boca veía en la Copa Argentina la posibilidad de cerrar el año con un título y, además, una vía importante para clasificar a la Copa Libertadores 2022. Por eso el partido ante Argentinos Juniors fue catalogado como una final antes de la final. La cara de la portada fue Luis Vázquez, ya que su gol definió el encuentro. Llegó a los diez de la etapa final mediante una acción a balón parado. Así Boca cortaba más de 220 minutos de sequía en la competición. Antes y después del gol, Argentinos tuvo situaciones claras. Un disparo foribundo de Carabajal que dio en el palo pudo adelantar al Bicho y más tarde una jugada individual de Reniero lo puso de cara al arco y Rossi contuvo el empate.

BOCA 0 (5)-0 (4) TALLERES

El encuentro fue una típica final de manual. Ninguno de los dos equipos arriesgó, hubo pocas situaciones y la calidad general de juego fue baja. Boca tuvo que resistir más de veinte minutos con un jugador menos por la expulsión de Juan Ramírez, y logró llegar a los penales. Allí otra vez Agustín Rossi fue determinante, puesto que contuvo el único disparo de la serie que no fue gol. El Xeneize cantó victoria, sumó su cuarta Copa Argentina y se clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022.