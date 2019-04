El Real Madrid tiene "muy avanzadas" las conversaciones con Pogba, según Telefoot

El mediocampista del Manchester United se acerca al Santiago Bernabéu, según la prensa de Francia.

Con el Real Madrid de Zinedine Zidane acechando seriamente la continuidad de Paul Pogba en el , el canal francés Telefoot aseguró en las últimas horas que las conversaciones entre el club español y el mediocampista galo están "muy avanzadas"

Siempre según aquella información, Zinedine Zidane tiene a Pogba entre sus prioridades, al igual que a Eden Hazard, estrella belga del . De hecho, según Frédéric Calenge, periodista de esa cadena francesa, el ex jugador de la tiene encaminada su situación personal para aterrizar en el Santiago Bernabéu en la próxima ventana de mercado, aunque todavía quedan por resolver los términos económicos con los capitalinos (su salario en Mánchester es de los más elevados) y su salida de Old Trafford.

Cabe señalar que aunque Pogba quiera ir al y el Real Madrid quiera fichar a Pogba, hay un 'pequeño obstáculo' llamado Manchester United. Y es que no será sencillo para los de Concha Espina contratar al mediocampista galo si el club británico no quiere venderle. Cabe recordar que en la Premier League no existen las cláusulas de rescisión , por lo que ninguna cifra sacará a Pogba del United sin el consentimiento de los Red Devils.

"Me gusta mucho Pogba, no es nuevo. Le conozco personalmente. Es un jugador diferente, aporta mucho y hay pocos jugadores que aporten tanto como él. Es un centrocampista que sabe defender, que sabe atacar. Sabe hacerlo todo en el campo. No forma parte de mi plantilla, juega en el United y lo que ha dicho sobre el Madrid y su deseo de venir si algún día hay una posibilidad de que cuando quiera dejar el United... Si cuando él termine su experiencia en el United quiere venir, ¿por qué no va a venir al Madrid?", había asegurado Zidane en una de sus primeras ruedas de prensa tras su vuelta al banquillo.

La información de Telefoot va en la misma línea de France Football, revista gala que a mediados de abril publicaba un amplío reportaje sobre el jugador y los motivos por los que se debería marchar del Manchester United para llegar al Bernabéu, donde Zidane le enviaba guiños para que se acabe vistiendo de blanco.

Vale recordar que Zidane ya quiso fichar a Pogba en 2016. Sin embargo, en ese momento, el Real Madrid evitó entrar en la puja con el Manchester United, que fue el club que consiguió que dejara la Juventus tras una espinosa negociación con el agente del '6', Mino Raiola.