El Real Madrid rechazó hasta 180 millones de euros por Asensio

Horacio Gaggioli niega que su representado vaya a dejar el Bernabéu y revela ofertas altísimas que habrían llegado por el mallorquín en 2018.

El rechazó el año pasado hasta 180 millones de euros por Marco Asensio, según admitió este jueves el representante del futbolista.

Horacio Gaggioli, agente del jugador mallorquín, ha hablado en las últimas horas para los micrófonos de ESPN y negó una posible salida de su cliente del Santiago Bernabéu. "Durante el año pasado, hubo ofertas de entre 150 millones de euros y 180 millones de euros, pero el Madrid no quiso escucharlas", aseguró Gaggioli. "Siempre hay interés en Marco de otros grandes clubes, preguntando si quiere irse, lo que es normal por el gran jugador que es", agregó.

El artículo sigue a continuación

Al mismo tiempo, el representante de Asensio aseguró que el '20' de los blancos "siempre dice que está muy contento con el Madrid, solo está interesado en tener éxito allí". "Todavía es un chico joven, que mejora todo el tiempo, y el club también está muy contento con él", añadió. "Este año ha sido difícil para todos en Madrid, no ha sido un buen año para nadie en el club. Estas cosas pueden suceder en el fútbol: todo el equipo bajó de nivel, no solo Marco".

Y agregó: "Tal vez hubo un mayor enfoque en Asensio, ya que antes había mostrado un nivel tan alto... había muchas expectativas y no ha funcionado este año. Pero a nivel individual no es fácil si el equipo no está jugando bien. Ahora, solo está pensando en la próxima temporada y en ganar nuevamente más títulos con el Real Madrid".

Asensio, de 23 años, ha marcado seis goles y ha dado siete asistencias en 41 partidos de la actual temporada, en la que llegó a disputar hasta 2.287 minutos entre todas las competiciones.