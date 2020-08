El Real Madrid quiere recuperar ya a Odegaard

El noruego se convertiría en el primer refuerzo para Zidane para la próxima temporada y cerraría las opciones a que se sumen fichajes en la medular.

El trabaja para sumar su primer refuerzo de cara a la próxima temporada aunque no será ningún fichaje y sí la vuelta de un viejo conocido. Según distintos medios vascos, el club merengue tiene la intención de repescar ya a Martin Odegaard y que no cumpla su segundo año de cesión en la , que estaba pactado pero no firmado en ningún contrato.

Su vuelta se debería a una petición expresa de Zinedine Zidane, que quiere contar ya con el noruego aún a riesgo de que tenga menos minutos que en San Sebastián ante la competencia de Modric, Kroos, Fede Valverde o incluso Isco en su posición. No obstante, el noruego ocuparía la plaza que, a priori, dejará la salida de James Rodríguez.

De hecho, Odegaard ha sido una de las grandes revelaciones del curso en , donde ha sido indiscutible en el esquema de la Real Sociedad, que ha firmado una temporada brillante en la que se ha clasificado para final de la y para disputar la próxima edición de la UEFA . Odeegard ha sido uno de los grandes culpables del gran curso donostiarra, ya que en 36 partidos firmó 7 goles y 9 asistencias.

Más equipos

Por su parte, el Real Madrid recupera a la joven promesa que fichó en 2015 después de que se haya curtido en cesiones en Holanda y España. El presidente blanco, Florentino Pérez, ya advirtió que sería un mercado con poca inversión tras el coronavirus y con la vuelta de Odegaard parece complicado que lleguen más jugadores a la medular del equipo merengue a pesar del interés que mostraron en Donny Van de Beek del y y en Eduardo Camavinga del , al que se ve como el futuro heredero de Casemiro.