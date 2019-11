El Real Madrid que sale de memoria

La receta de Zidane para ganar los últimos tres partidos tiene los mismos once apellidos.

Keylor Navas; Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo. Ese once del salía de memoria hace no mucho tiempo. Era el equipo de gala, el de las grandes noches europeas y el de los partidos más importantes de , esos que valían más que otros, aunque un triunfo diera siempre sólo tres puntos.

Un año y medio después, Zinedine Zidane parece haber encontrado nuevamente a su once titular. Un equipo que le garantiza la victoria, al menos en los últimos tres partidos que decidió alinearlo. Con otros nombres, porque Cristiano se fue a la , Keylor se mudó al Parque de los Príncipes, Modric bajó su nivel y Bale juega un día sí y un día no. En ese contexto, el entrenador francés ha tenido que darle forma a un once de gala con otros futbolistas. Sin el glamour de antaño, eso sí, pero que también sale de memoria.

Para muestra, un botón: en las tres últimas victorias del Real Madrid (6-0 al Galataray, 5-0 al y 0-1 al ), Zidane sacó a los mismos once jugadores: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Fede Valverde, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema y Hazard. Un balance de 12 goles a favor y de tres porterías a cero, dos datos para nada despreciables en el momento que más se empezaba a cuestionar la figura de Zidane.

De todos ellos, sólo Fede Valverde y Rodrygo no están entre los 11 jugadores más utilizados de la plantilla. Valverde jugó 530' en el curso, 67' menos que Bale. Y Rodrygo, que acumula 370' tras debutar ante el el 29 de septiembre, jugó incluso menos que Vinicius (430'), James Rodríguez (422'), Mendy (408') y Modric (394'). Es cuestión de tiempo para que tanto el uruguayo como el brasileño escalen puestos en la lista.

Los minutos de la plantilla en todas las competiciones (Fuente: Transfermarkt)

En el medio de esas tres victorias hubo un tropezón, el que forzó el Real en el Santiago Bernabéu la última jornada liguera (0-0). Y el equipo fue casi el mismo, pero con Mendy por Marcelo y con Modric por Fede Valverde. Puede que no sea casual, especialmente porque el mediocampista uruguayo está siendo una de las grandes apariciones del Madrid en la temporada. Al fin de cuentas, él es parte fundamental del Real que sale de memoria.