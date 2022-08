El Real Madrid no necesita el dinero y sí necesita a Casemiro

El equipo blanco tiene las cuentas saneadas y el brasileño sigue siendo fundamental en el esquema de Ancelotti

En las últimas horas se ha podido saber que el Manchester United tiene varios emisarios en Madrid con la intención de acometer varios fichajes que refuercen al club británico y les ayuden para salir del complicado inicio de temporada que están teniendo.

Entre esos objetivos está el de fichar a Carlos Henrique Casemiro, centrocampista del Real Madrid, el cual tiene 30 años, contrato hasta 2025 y es fijo en el esquema de Carlo Ancelotti. Según 'The Telegraph', el United estaría dispuesto a ofrecer 60 millones de euros.

Y yo me pregunto, ¿en qué escenario preferiría el Real Madrid 60 millones o incluso algunos más a Casemiro? El club blanco tiene las cuentas saneadas y no necesita capital, y si no ha acudido a por más fichajes en este mercado es porque no ha querido o no le ha convencido lo que había, por tanto ese dinero no va a solucionar nada de aquí a que se cierre el mercado de fichajes.

Perder al mejor mediocentro defensivo del mundo sí que haría cambiar la temporada del Real Madrid. Por mucho que se haya fichado a Tchouameni, Casemiro es fundamental en el esquema de Ancelotti y aun puede dar muchas alegrías al madridismo. Su venta este verano no tendría sentido alguno.

Bien es cierto que el Real Madrid tiene, a día de hoy, como principal objetivo fichar a Jude Bellingham la próxima temporada, por lo que quizás el próximo verano sí podría darse un escenario en el que Casemiro pueda ser menos imprescindible, pero eso no es del todo seguro.

Cabe recordar que ahora mismo no está garantizada la continuidad de Toni Kroos y de Luka Modric para la 2023-2024. Ambos acaban contrato en 2023 y puede que los dos decidan retirarse del fútbol. En menos de un año el Real Madrid podría quedarse sin los tres mejores centrocampistas de su historia por una cantidad de dinero que no solucionaría nada. No, en definitiva vender a Casemiro al Manchester United de aquí a final del mercado de fichajes sería un error gravísimo.