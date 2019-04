El Real Madrid no liberará a Raúl De Tomás para el derbi

El domingo visitan al Rayo Vallecano, que ha pedido privada y públicamente que permitan jugar a su delantero pese a la llamada 'cláusula del miedo'

El apela a un milagro para salvarse y no perder su plaza en Primera División, después del empate sin goles ante el la última jornada. Un partido en el que, además, perdió a su goleador y figura, el delantero Raúl de Tomás. Y es que el punta rayista vio la quinta amarilla y se perderá el partido de este jueves ante el por sanción. Pero es que también se perdería el duelo contra el del próximo domingo por la llamada 'claúsula del miedo', dado que De Tomás es propiedad del Real Madrid y está cedido en el equipo franjirrojo hasta final de temporada. Justo en el momento cumbre de esta Liga.

ADEMÁS: ¿QUIÉN ES RAÚL DE TOMÁS?

Una situación límite, entienden en el Rayo Vallecano. Lo que les ha dado alas para abordar esta situación de una manera un tanto anómala. Y es que tanto privada como públicamente han solicitado al Real Madrid que liberen a Raúl De Tomás de la 'cláusula del miedo'. Ya después del empate ante el Huesca, por boca de su entrenador Paco Jémez, desveló que hablarían con el Real Madrid para tratar de que el delantero pueda jugar. "Vamos a gestionar con el Real Madrid a ver si podemos evitar la cláusula", aseguró en rueda de prensa. Y en la comparecencia de este mismo miércoles fue más allá incluso, siendo más explícito. "Lo pedimos como un favor. Cada uno es libre de hacer con sus jugadores lo que quiera y lo respeto profundamente. Y además hay un contrato. Lo que sí le estamos pidiendo al Real Madrid es que haga el favor de dejar jugar a Raúl. Si ellos se jugaran algo ni se nos ocurriría pedírselo. Pero si nos dicen que no, no hay nada que reprochar", decía el técnico públicamente este miércoles.

Una petición que, de tan abierta, deja deliberadamente al Real Madrid en una posición sensible ante los ojos del fútbol español: en el ojo del huracán por la salvación del propio Rayo Vallecano, ni más ni menos. Sin embargo, según ha podido saber Goal, en el club blanco no contemplan liberar a RDT para que juegue contra los blancos el domingo. Y es que entienden que, más allá de que hay un contrato de cesión que cumplir -donde ya se incluye una cláusula liberatoria al alcance del club franjirrojo-, una decisión así serviría de injusto precedente para con el resto de clubes donde hay jugadores madridistas cedidos, además de para la propia competición liguera por los rivales del Rayo. Por tanto, esta petición rayista no debería tener mayor recorrido público.

De Tomás es uno de los máximos goleadores españoles que tiene La Liga. Con 14 dianas, sólo está por detrás de Iago Aspas, autor de 16 tantos con el . El delantero de 24 años, nacido en Madrid el 17 de octubre de 1994, había realizado la pretemporada con el primer equipo del conjunto merengue pero finalmente no se quedó en la plantilla que entonces dirigía Julen Lopetegui.