El Real Madrid no espera a Pogba hasta el final del mercado

El Manchester United, que se niega a negociar, está calcando la misma estrategia que utilizó en 2015 con David De Gea. Hay ligeras diferencias, eso sí

Queda menos de un mes para que se cierre el mercado de fichajes en , y la operación por Paul Pogba está en el dique seco. El jugador y su agente, Mino Raiola, están presionando al máximo en las últimas fechas para forzar su salida –especialmente, desde que el francés se incorporó a la pretemporada de los ‘red devils’-. Pero el se resiste a negociar. “No necesitamos vender jugadores”, dijo incluso su entrenador, Ole Gunnar Solskjaer este pasado martes, en una clara demostración de fuerza frente al mercado. Algo que inquieta al , como pretendiente de Pogba… pero tampoco en exceso.

Y es que, por un lado, siendo un objetivo prioritario de Zidane, obviamente en el club blanco hubieran preferido que la ‘Operación Pogba’ hubiera estado ya cerrada a estas alturas y que, en lugar de estar en con Solskjaer, el francés hubiera estado ya en Montreal con la expedición madridista. Pero por otro lado, según ha podido saber Goal, en la planta noble del Santiago Bernabéu tienen muy claro que esta operación va para largo. No se va a resolver ni mañana, ni pasado, ni la próxima semana. Es una operación que apunta a los últimos momentos del último día del mercado, según entienden en el Real Madrid. Como pudo suceder en el pasado con Luka Modric o Ronaldo Nazario. Y desde el club blanco están ya preparados para ello.

No obstante, no hace tanto tiempo que ya se vivió una situación similar con el mismo Manchester United por David De Gea. Un traspaso que estaba cantado -hasta el punto de que Keylor Navas estuvo el 31 de agosto en el aeropuerto de Barajas con dirección a Old Trafford-, pero que nunca llegó a cerrarse porque, según han mantenido siempre las partes, desde Manchester se mandó tarde la documentación que certificaba el trasvase del portero español al Santiago Bernabéu. Todo estaba meridianamente encauzado para que el canje de cancerberos pudiera haberse hecho muchísimo antes en el tiempo, pero el United siempre quiso mantener esa posición de fuerza, negándose a negociar por De Gea con el Real Madrid en todo momento. De hecho, no fue hasta el mismo 31 de agosto sobre las 13:00 del mediodía cuando los ‘red devils’ aceptaron de manera formal empezar las negociaciones para vender a De Gea. Y según el comunicado del Real Madrid entonces, se llegó a un acuerdo muy rápido, hasta el punto de que desde Madrid se enviaron los contratos firmados con más de diez horas de antelación hasta el límite del cierre del mercado. Como todos saben, aun así no se llegó a completar el traspaso satisfactoriamente.

En aquel entonces, De Gea también tuvo que incorporarse a la pretemporada del Manchester United (5 de julio), como ha tenido que hacer Pogba. Y Van Gaal también llegó a decir un 22 de agosto que “no se iba a vender” al portero, más o menos como apuntaba Solskjaer. La mayor diferencia entre un caso y otro, eso sí, es que la relación del francés con la afición está lejos de ser la mejor, y que el propio mediocampista ha manifestado ya públicamente que quiere “buscar otros retos” lejos del Teatro de los Sueños. Extremos a los que nunca llegó De Gea. Según publicaba Goal el pasado 21 de junio, el Real Madrid confía en que esa vía pueda ser la que marque la diferencia entre un caso y otro: que la presión que está ejerciendo Pogba pueda provocar que el Manchester United acceda a negociar antes de lo que lo hizo entonces con De Gea.

Asimismo, otra diferencia es la fecha de cierre del mercado con respecto hace cuatro años. Y es que el último día para inscribir fichajes en la Premier League será el 8 de agosto de este año, mientras que en será el 2 de septiembre. Lo que le da un margen de tiempo considerable al Real Madrid. Casi un mes. Antes del 8 de agosto, el Manchester United tendrá que haber vendido a Pogba. O al menos, tendrá que haber fichado a un relevo, aunque luego pueda vender al campeón del mundo con posterioridad a otra liga, como ( ) o España (Real Madrid), donde el mercado se cierra más tarde. En este caso, el tiempo juega a favor de los clubes compradores en cierta manera.

Así las cosas, con todos estos condicionantes, desde el Real Madrid mantienen la calma en ese sentido. “El verano es muy largo”, gustan decir en la planta noble del Bernabéu en las últimas fechas para referirse a la Operación Pogba, según le consta a Goal. Es más, desde el club blanco son conscientes de que, a día de hoy, deben vender todavía algunos jugadores más antes de sentarse a la mesa del Manchester United para negociar. Jugadores como Bale, James o Isco tienen la llave del fichaje del francés, tal y como Goal publicó este miércoles. Con lo que, de todas formas, el Real Madrid tiene tareas pendientes en las que emplear este tiempo hasta que el Manchester United decida abrir las puertas de su despacho para negociar por Pogba. Ya sea más tarde o más temprano, el objetivo es que esta operación no acabe como la de De Gea en su día, eso sí.