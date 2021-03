El Real Madrid, en vilo por Benzema para el derbi

Ayer no entrenó con el grupo y, aunque el club confía en que llegue a la crucial visita del domingo al Atleti, no está claro. En el aire, 17 goles.

El empate ante la Real Sociedad ha convertido el derbi en una final para el Real Madrid. Si pierden, los blancos verán al Atlético desde ocho puntos por detrás con una jornada más. Por eso las miradas en Valdebebas en las últimas y en las próximas horas se posarán en Karim Benzema, duda por lesión para el partido sin red del Wanda Metropolitano (domingo, 16:15 h., Movistar LaLiga).

Ausente el punta en la sesión con los compañeros el 20 de febrero, saltaban las alarmas, una expresión muy manida por los medios pero en este caso más que justificada. Pocas bajas preocupan en el club como la del francés, más aún en esta temporada en la que se dejó salir a Mayoral en octubre y se invitó a seguir su camino a Jovic en enero. Las alternativas son Mariano (un gol en 535 minutos), en el que la confianza está bajo cero, y Hugo Duro, el pichichi del Castilla... en Segunda B. En el momento en el que se conoció el problema muscular de Karim comenzaron los cálculos sobre cuándo reaparecería, algo que sigue sin resolverse.

El club, que confía en que se recupere a tiempo, ha filtrado en varias ocasiones en este periodo que el percance no es importante, pero lo cierto es que su tipología, muscular, obliga a la mayor de las precauciones. Por ello, aunque se especuló que Benzema quizá sólo se perdería la visita al Valladolid (0-1), también se ausentó en el viaje a Bérgamo (0-1) y en el encuentro del lunes con la Real Sociedad (1-1). Ahora las informaciones que vienen de la entidad son muy parecidas, pero la presencia nueve en el derbi no está garantizada.

Benzema: "Pronto..."

Este miércoles, para empezar, Benzema no se entrenó con el grupo. Lo que ocurra en la sesión de hoy será significativo también. La forma de Benzema, unida a la cercanía de la vuelta de octavos de Champions, el 16 de marzo en el Di Stéfano, pueden alejarle de la cita con el vecino. También la política de Zidane, muy poco dado a arriesgar en estas situaciones. Preguntado en la rueda de prensa posterior a la Real si llegaría al Wanda, el entrenador se mostró optimista: "Esa es la idea. Vamos a ver, porque todavía no ha entrenado con el equipo. Está mucho mejor de la molestia".

Benzema, por su parte, ofreció una pista ayer en su Instagram. Subió un vídeo ejercitándose en Valdebebas y escribió lo siguiente: "Pronto...". No contar con él es no hacerlo con el máximo goleador de la plantilla, con 17 tantos, y el segundo máximo asistente, con cinco pases clave. El Atleti, sin embargo, es la espina clavada del ex del Lyon: sólo le ha hecho cinco dianas en 32 partidos.