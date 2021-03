El Real Madrid denuncia que fue víctima de un "hacker" y que Rodrygo no está lesionado

Mañana convulsa en el Real Madrid después de que el club blanco haya sufrido un "hackeo" en su página web anunciando la lesión de Rodrygo Goes, que finalmente ha terminado por ser falsa.

Transcurría tranquila la mañana, con la calma tensa antes de un partido de Champions, cuando la afición blanca se vio sobresaltada por el parte médico del Real Madrid. Todo hacía presagiar que el futbolista había recaído de la lesión que se produjo el pasado 23 de diciembre ante el Granada y que le tuvo más de dos meses alejado de los terrenos de juego. "Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular con afectación del tendón en el bíceps femoral derecho", rezaba el parte médico.

Sin embargo, a los pocos minutos el club blanco borró el tuit y propias fuentes del Real Madrid aseguran que el error se debió a un "hackeo" que sufrió la web oficial. Así las cosas, y tras el susto inicial, Zidane podrá contar con el joven jugador brasileño para el partido de esta noche de vuelta de octavos de final de Champions ante la Atalanta.

Posteriormente y para ya terminar con todos los rumores surgidos a lo largo de la mañana, el propio Rodrigo publicó un mensaje en sus redes sociales asegurando que está listo para el partido de esta noche ante los italianos.

Listo para el partido de hoy! @ligadecampeones! Vamooos @realmadrid 🙌🏿🤍 #HalaMadrid



Ready for today's match! @championsleague! Come on @realmadriden 🙌🏿🤍 pic.twitter.com/j4mkwbnqZN