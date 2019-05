El Real Madrid debe olvidar a Skriniar

El defensa eslovaco, que sonaba para llegar al Bernabéu, dijo que falta muy poco para extender su contrato con el Inter.

Milan Skriniar reveló que está cerca de firmar un nuevo contrato con el Inter y negó tener conocimiento de cómo surgieron los rumores en torno al . El defensa eslovaco ha tenido un destacado papel en el equipo de Luciano Spalletti desde que se unió al Inter procedente de la antes de la temporada 2017-18.



Las actuaciones del jugador de 24 años lo han llevado a ser relacionado con los grandes clubes de Europa, especialmente con el Real Madrid, pero Skriniar confirmó ahora que las conversaciones para permanecer en el club italiano están a punto de llegar a un final feliz.



Si bien se dice que es objetivo para clubes como el Madrid, el y hasta el , el central solo quiere ayudar a su equipo a clasificarse para la Liga de Campeones de la próxima temporada, comenzando por una victoria sobre el el próximo sábado.



"Muy poco", dijo a DAZN Skriniar, cuyo contrato actual se extiende hasta el verano de 2022, cuando le preguntaron qué le impedía cerrar su nuevo acuerdo con el Inter. "Creo que mi futuro está aquí. No sé de dónde vino esto del Real Madrid".



"Si ganamos tres partidos, estaremos allí (en la Liga de Campeones). Debemos ganar primero al Udinese. Es un partido difícil porque tienen algo importante por lo que jugar, pero también lo es para nosotros. Debemos ganar allí", dijo sobre el gran objetivo interista de aquí al cierre del curso.



Además, surgieron rumores de que Skriniar podría ser nombrado capitán del Inter para la próxima temporada. Cabe recordar que Samir Handanovic cogió el brazalete que le quitaron a Mauro Icardi en febrero pasado.



Skriniar, sin embargo, dice que conseguir la capitanía no cambiaría su enfoque, y señaló que el nivel de esfuerzo de un jugador debería ser el mismo sin importar si luce o no el brazalete. "No pienso en el brazalete de capitán. Solo pienso en jugar. Nada necesariamente cambia con eso", agregó. "Ganas una responsabilidad adicional, pero incluso si no la tienes, siempre tienes que dar todo en el campo y luchar".



Skriniar e Inter están en una batalla para acabar entre los cuatro primeros de la , competición en la que ocupan el tercer lugar con 62 puntos a solo cuatro partidos para terminar la temporada del Calcio. Están tres puntos por encima de , cuarto, y cuatro por arriba de la , quinto clasificado.