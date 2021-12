El Real Madrid de Ancelotti busca nuevos 'héroes' para el derbi

Sin Cristiano Ronaldo ni Sergio Ramos el Real Madrid ha perdido protagonistas del gol en los derbis. Por eso para el de este domingo (21:00 horas, Movistar LaLiga) Ancelotti busca savia nueva, gente que empiece a brillar en un ataque además condicionado por los problemas físicos.

El periodista Sergio Quirante informó en 'Gol' el jueves que Benzema llegará a tiempo contra los vecinos, después de haber pedido el cambio en la primera mitad ante la Real Sociedad y perderse la visita del Inter en Champions. En cualquier caso, por el percance muscular sufrido no lo hará al cien por cien, al igual que Bale, que tras una nueva lesión no es garantía de nada si entra en la convocatoria e incluso disfruta de algún minuto.

Seis jugadores y cero goles en 29 partidos contra el Atlético

El francés y el galés son los únicos atacantes de Ancelotti que le han metido mano al Atlético, con seis tantos en 36 enfrentamientos y dos en 20, respectivamente. Este sábado es el día clave para conocer si se repondrá para el duelo el '9', que no arriesgará si no se siente en plenas facultades. Lo normal con Bale, de vuelta a la dinámica del grupo, es que no juegue.

Por ello se requiere un paso más del resto de la delantera, con estadísticas muy pobres. Vinicius y Rodrygo, teóricos titulares, se han quedado a cero contra el Atleti en seis y tres encuentros; Jovic, que opta al once, en dos; Asensio, en 11; Hazard, en cinco (cuatro con el Chelsea); y Mariano, en dos.