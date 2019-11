El Real Madrid cambia su estrategia y pasa a la ofensiva contra el VAR

Tanto Emilio Butragueño como Zinedine Zidane han criticado abiertamente en las últimas horas al sistemas de vídeoarbitraje.

El habla de los árbitros y al menos en las últimas horas lo ha hecho mucho y por medio de personajes con mucha relevancia en el club. Los blancos han pasado a la ofensiva al decir sentirse maltratados por las decisiones que se toman o no se toman en los partidos por medio del VAR.

Brotons: "¿Está Florentino detrás de la idea de cargarse el VAR porque no han ganado nada desde entonces?"

Este martes, el entrenador, Zinedine Zidane se quejó abiertamente del sistema durante la rueda de prensa previa al partido de la UEFA ante el al entender que salieron perjudicados al no señalar una mano de Feddal en el partido de del pasado sábado ante el .



"Creo que como sistema es algo positivo y que se puso en marcha para mejorar el fútbol, pero veo cosas que suceden y que son diferentes en una situación y otra, que no concuerdan. Creo que todo el mundo hace su trabajo de la mejor manera y que los árbitros se pueden equivocar, pero lo hacen de forma imparcial. Yo vi mano (ante el Betis), pero hay que aceptar los errores del resto. Espero que cada vez haya menos errores y menos polémicas porque el VAR está para que sea todo más claro y ahora no lo es", aseguró el francés.

Por su parte, el director de relaciones institucionales del club, Emilio Butragueño, que suele ser muy prudente en sus manifestaciones, también se quejó el sábado por la supuesta mano de Feddal. "Hay mano clara dentro del área, no sé... Estamos confusos con la decisión y por qué se toma a veces en una dirección y otras en otra. Genera confusión. Somos partidarios del VAR. Entendíamos que el VAR iba a resolver estas situaciones pero no", explicó minutos después del duelo ante los verdiblancos el pasado sábado.

El Real Madrid sería líder y tendría 4 puntos más sin el VAR

Sin el VAR, el Real Madrid tendría 4 puntos más esta Liga, ya que habrían anulado un gol del en su empate a dos en la 3ª jornada y habrían dado por válido el gol de Hazard en fuera de juego del pasado sábado ante el Betis. Mientras que el Madrid ha dejado entrever en las últimas horas que manos como la de Feddal, un derribo a Brahim en o a Vinicius en Villarreal fueron acciones que no revisó el VAR y que le han privado de sumar más puntos.