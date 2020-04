El Real Madrid, atento al "niño prodigio" del fútbol uruguayo

Facundo Pellistri, El "Facu", entrenado por Diego Forlán, renovó contrato con Peñarol hasta 2022

Es la sensación de Peñarol, tiene 18 años y amenaza con su ser un "superclase". Se trata de Facundo Pellistri, extremo del Peñarol de Montevideo uruguayo, que está en la órbita del . El conjunto blanco maneja excelentes informes de esta joven promesa y está estudiando su posible contratación. En el club madridista son conscientes de su gran potencial y también de que van a tener muchísima competencia para firmarle. , Flamengo o ya se interesaron por el futbolista, tasado en unos 10 millones de dólares. En el Real Madrid, a través de Juni Calafat, jefe de fútbol internacional del conjunto madridista, consideran que Pellistri encaja perfectamente en el modelo de fichajes jovenes del Madrid, como Vinicius o Rodrygo.

A pesar de sus 18 años, Pellistri viste ya el '10' de Peñarol, uno de los grandes de junto a Nacional, tiene mucha personalidad y en el campo y además, un talento espectacular. Su enorme progresión está agradando en el Real Madrid, que lo tiene en su radar y espera acontecimientos por ahora. Pellistri renovó su contrato el pasado febrero hasta 2022, pero en el conjunto merengue tienen excelentes relaciones con el club charrúa y no habría problema en una negociación de club a club. De hecho, el Madrid ya firmó a Fede Valverde procedente de Peñarol, pagando 5 millones de euros en la temporada 2016-17.

Pellistri debutó en agosto de 2019, con 17 años, y en tres partidos se ganó la titularidad. Su entrenador no es otro que Diego Forlán, la ex estrella del , que trabajó junto a suss directivos para convencer al jugador de renovar contrato. El chico tiene interés en jugar la próxima y sabe, de sobra, que quizá después su futuro pase por Europa. Por el momento, Facundo está en la órbita del Real Madrid, que no pierde "ojo" de sus evoluciones.