"El pueblo de Juticalpa no merece descender"

El técnico Wilmer Cruz se llenó de confianza para el triangular por la permanencia junto a Honduras Progreso y Real de Minas.

El técnico Wilmer Cruz se lanzó a darle confianza a sus dirigidos de Juticalpa tras el 1-1 con Honduras Progreso, que mete a ambos a luchar por no ser el único descendido en un triangular que tendrá a Real de Minas por su derrota 2-0 contra Marathon.

"A los que nos daban muertos a los dos, pues resucitamos, no sé como le pueden llamar ustedes a esto y el que estaba más vivo creo que está más muerto, no sé la verdad no tengo ni idea", declaró tras el partido.

A su vez, admitió que "hemos venido cometiendo errores que cuesta erradicarlos, pero lo importante es que esto continúa, no se terminado".

"Estamos bien, a trabajar, a trabajar. Estamos vivos todavía. A luchar, el pueblo de Juticalpa no merece descender", declaró Cruz que tendrá que encarar el triangular, todavía sin fechas confirmadas.