El PSG ya ha elegido al sustituto de Neymar

El cuadro francés considera que Paulo Dybala es el candidato ideal para reemplazar al brasileño y sabe que la Juve le ha puesto en venta.

A falta de diez días para el cierre del mercado el futuro de Neymar Da Silva no da muestras de resolverse. Es una partida que , y juegan a tres bandas y en la que el único as está en manos del club parisino, el único que puede presumir de tener los derechos del brasileño. En diez días, sin embargo, pueden pasar muchas cosas -cualquiera, de hecho- pero el PSG está preparado para reemplazar al ex del Santos en caso de que finalmente acabe abandonando el Parque De Los Príncipes.

El elegido es Paulo Dybala. La hace semanas que admite que el argentino está en venta. A los veinticino años y tras cuatro temporadas vistiendo el bianconero el club heptacampeón italiano está resuelto a acometer la revolución que sea necesaria para aspirar a ganar la , el gran objetivo tras dominar a placer el campeonato doméstico durante casi una década.

Y para ello está dispuesto a escuchar ofertas por un jugador que, a diferencia de otras temporadas, ya no es intransferible según ha podido saber Goal . No solo eso, fuentes cercanas al PSG confirman que Leonardo Araujo, su director deportivo, le tiene como el más firme candidato a ocupar la vacante que dejaría Neymar en caso de que finalmente acabe saliendo de París, ya sea cedido o traspasado. Las variables que condicionan y dependen del futuro de Neymar se van cerrando pero sigue sin desbloquearse la madre de todas las cuestiones: convencer al PSG de que venda.