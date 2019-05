El PSG y el Manchester City se descartan en la pelea por Griezmann

Tanto Thomas Tuchel como Guardiola aseguran que no irán a por el jugador francés, que ya anunció que dejará el Atleti.

Antoine Griezmann va a protagonizar uno de los grandes fichajes del verano de 2019 después de que anunciara su deseo de dejar el . El es el principal candidato para ficharle pero también se le ha relacionado con otros grandes de Europa como el y el Paris Saint-Germain.

A pesar de que los campeones de y son dos de los equipos más poderosos de Europa a nivel económico, ambos parecen descartarse en la pelea de intentar convencer al jugador y pagar los 130 millones de euros de la cláusula de rescisión para firmar al delantero galo.

Pep Guardiola, técnico del conjunto citizen, fue muy claro en rueda de prensa, descartó a su equipo para fichar a Griezmann y volvió a señalar al Barça como favorito para hacerse con sus servicios. "La gente de Barcelona no tiene que preocuparse, no vamos a comprar a Griezmann. No tenemos ese dinero", explicó en la rueda de prensa previa a la final de la en la que se miden este sábado al en Wembley.

Por su parte, el , que en veranos anteriores ya hizo inversiones millonarias para fichar a Neymar y Mbappé, también ha explicado que fichar a un delantero como Griezmann no es una de sus prioridades para confeccionar la plantilla de la próxima temporada.

"Griezmann puede jugar con todos los equipos del mundo. Complacería a cualquier entrenador, pero en este momento no es realista. Estamos buscando jugadores con ciertos perfiles, debemos ser realistas. Necesitamos perfiles defensivos, y debemos comenzar por eso", aclaró el técnico del conjunto parisino, Thomas Tuchel.

Así las cosas, el Barcelona, donde Simeone cree que estará el futuro de Griezmann, parece que elimina competidores en la carrera para ficharle aunque el francés está en el escaparate y su precio ya está más que claro: 130 millones de euros.