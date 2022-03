El PSG también llega entre algodones a Madrid

El Real Madrid llega al duelo frente al PSG con las bajas de Ferland Mendy y Casemiro y la más que presumible baja de Toni Kroos. Tres jugadores vitales para Carlo Ancelotti que podrían perderse (los dos primeros se lo pierden seguro) el partido más importante de la temporada.

Sin embargo, el PSG también llega con jugadores clave que no se encuentran al 100%. Ni mucho menos. Uno de ellos es Achraf Hakimi. El ex jugador del Real Madrid cuajó un sensacional partido ante Vinicius en la ida y lleva diez días en el dique seco. El marroquí tiene unas molestias en el cuádriceps que le han impedido jugar ante Saint-Etienne y Niza y, aunque se espera que se reincorpore este domingo a los entrenamientos, su presencia no está asegurada para el miércoles.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Otro jugador que fue titular en la ida y que es fundamental en el equipo de Pochettino es Leandro Paredes. El argentino no mejora de sus molestias en el aductor a la velocidad que se esperaba y es seria duda para el partido ante el Real Madrid. Estaba previsto que Paredes se reincorporase a los entrenamientos el pasado lunes y lo hizo el viernes, cuatro días más tarde de lo esperado. Si esas molestias no remiten, Pochettino deberá modificar su centro del campo, el cual lució mucho en la ida.

El artículo sigue a continuación

Además, en el caso de que Paredes no pueda jugar, uno de sus posibles sustitutos también anda entre algodones. Ander Herrera arrastra molestias musculares y además, recientemente, ha sufrido una infección en el ojo que le ha dejado fuera del partido ante el Niza. También es duda para el partido.

Mucho más difícil lo tiene Sergio Ramos. El ex capitán madridista no juega desde el pasado 23 de enero ante el Stade Reims y apenas ha jugado cinco partidos en lo que va de temporada. Cinco partidos y estamos en el mes de marzo, un auténtico drama el año del andaluz al cual las lesiones no le han dejado desplegar su mejor nivel. Su lesión en el gemelo le está impidiendo jugar al 100% y está prácticamente descartado para el partido.

Por último hay que mencionar a Neymar Jr. Todo apunta a que el brasileño jugará y será titular ante el Real Madrid, pero no está a su mejor nivel ni mucho menos. El 10 del PSG volvió precisamente ante los blancos tras casi tres meses parado y aun no tiene el ritmo de competición como para disputar 90 minutos a gran nivel. No digamos 120 si es que el partido se va a la prórroga. Este sábado, tras la derrota ante el Niza, el carioca recibió sus primeras criticas en Francia tras su bajo nivel en un partido en el que se le necesitaba debido a a ausencia de Mbappé.