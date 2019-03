El TAS da la razón al PSG, que podrá seguir teniendo barra libre para fichar

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) ha cerrado este martes el expediente que el organismo europeo había abierto en torno al Fair Play Financiero.

Finalmente, no habrá sanción para el El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) ha cerrado el expediente que la UEFA había abierto contra el campeón de por el presunto incumplimiento del Fair Play Financiero y el conjunto galo no tendrá castigo alguno. El TAS admitió el recurso presentado por el PSG contra la decisión de la Instancia de Control Financiero de los Clubes de reabrir el expediente el 19 de septiembre de 2018, al considerar que no se había hecho en el plazo previsto por la normativa. El conjunto de la capital francesa, se deshace así de la amenaza de una sanción, que saltó a la palestra después de haber pagado 222 millones por Neymar y 180 por Mbappé.

Nada más conocer la decisión del TAS, con sede en Lausana, el PSG emitió un comunicado en el que mostró su satisfacción por la decisión que le permite "proseguir serenamente su desarrollo". "El club reitera que siempre ha respetado las reglas y que se ha esforzado por responder con calma y transparencia a las peticiones reiteradas de la UEFA y de la ICFC, tanto en su forma como en el fondo", indicó.

Jugada maestra del PSG. A pesar de que media Europa contemplaba una sanción y muchos clubes europeos incluso la reclamaban, el PSG apeló al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por el fair play financiero. El club de la Ligue-1 negó cualquier tipo de irregularidad después de que fichara a Neymar por 222 millones de euros y Mbappé por otros 180 millones.

En septiembre de 2017 UEFA abrió una investigación y, un año después, encargó una investigación en profundidad de las cuentas del club presidido por Nasser Al-Khelaïfi. En aquel momento, la Uefa comentó que “se se analizarán a fondo las cuentas del club". Pues bien, el PSG ha ganado la apelación en el TAS y ha logrado probar que en ningún momento incumplió el FPF. El equipo parisino, recientemente eliminado de la Champions con estrépito por el United, ve así cómo su proyecto financiero deja de estar amenazado. Equipos como el City aún están pendientes de la investigación UEFA.

Sin duda, la noticia es un soplo de aire fresco para el futuro del PSG y supone un "jarro de agua fría" para diferentes estamentos del fútbol europeo, que habían reclamado una sanción del PSG. Por otro lado, también supone un "palo" para todos los que se habían pasado varios meses especulando con la posible salida de Neymar y Mbappé a otros clubes, con motivo de una sanción que, al final, no ha acabado siendo realidad. Al Khelaffi ya lo comentó en varias ocasiones: "Neymar y Mbappé no están en venta". Si alguien tenía dudas, con la resolución del TAS, juego, set y partido para el PSG.