El PSG querría pagar 210 millones por Isco, Bale y Kroos, según Le Parisien

El rotativo francés asegura que quieren pescar en la renovación de la plantilla del Real Madrid y contraatacar por el interés en Neymar y Mbappe.

El está planificando una revolución en su plantilla de cara a la próxima temporada. Los blancos parecen destinados a hacer grandes fichajes este verano pero también tendrán que dejar salir a algunas de sus estrellas para hacer hueco y ya hay grandes clubes europeos antentos a esta situación como es el caso del .

De hecho, según Le Parisien, el actual campeón francés está especialmente interesado en tres jugadores que podrían dejar el Santiago Bernabéu como son Isco Alarcón, Toni Kroos y Gareth Bale, tres jugadores por los que estaría dispuesto a abonar 210 millones de euros.

El artículo sigue a continuación

La salida más evidente de la entidad es la de Bale, que se ha quedado fuera de la convocatoria en los dos últimos partidos y Zidane ya habría decidido que no quiere que siga. No obstante, el jugador no quiere marcharse del Real Madrid, tal y como expuso su agente en declaraciones exclusivas a Goal, y los franceses tendrían que intentar seducirle para facilitar la operación.

En el caso de Isco, el malagueño ha vivivo una temporada extraña en la que no ha terminado de rendir a buen nivel y que ha estado marcada por distintas molestias físicas, rumores extradeportivos y su confrantación son Solari, que le mantuvo apartado de las alineaciones durante varios meses. Por su parte, Kroos sí ha sido habitual durante toda la temporada y parecía entrar en los planes de Zizou aunque el alemán ha experimentado una evidente caída en su rendimiento.

Por su parte, el rotativo francés asegura que el PSG trataría de contraatacar al Real Madrid con esta operación después de meses de rumores sobre su interés en querer fichar a Mbappé y Neymar, dos jugadores que no saldrían para hacer hueco a Isco, Bale y Kroos, ya que su idea es que se marchen Draxler y Cavani, que está en la agenda del por si se marcha Griezmann.