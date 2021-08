El PSG no respondió oficialmente a ninguna de las dos ofertas del Real Madrid por Mbappé

El club blanco, harto de esperar y de las formas, abandonó la mesa a las 18:00 horas del lunes, según explican desde la operación a Goal.

La negociación entre el Real Madrid y el PSG por el fichaje de Kylian Mbappé (22 años) ha amanecido rota. De hecho, como avanzó 'RMC', entró en esa fase a las 18:00 horas del lunes, cuando desde el Santiago Bernabéu se cansaron de esperar y de los modales del otro club y decidieron cortar la comunicación.

La entidad presidida por Florentino Pérez había avisado al PSG de este deadline. Fue la manera, explican fuentes de la operación, de poner solución a las formas de la otra directiva, con la callada por respuesta en casi todo el proceso. Ninguna de las dos ofertas presentadas por Mbappé han recibido contestación oficial.

La primera, de 160 millones de euros, fue rechazada en los medios por Leonardo con varias entrevistas, en España a 'Marca'. La segunda, de 170 millones fijos más 10 en variables de fácil cumplimiento, ni eso. En el Real Madrid están muy molestos porque consideran que el PSG transmitió falsas esperanzas en dos ocasiones. Inicialmente, con la noticia de 'RMC' de que se abrían a la salida de su crack, con su director deportivo reconociendo públicamente que sería con sus condiciones; a continuación, con unos contactos algo más alentadores durante la mañana de ayer.

Mbappé, decepcionado; el acuerdo, casi imposible

A Florentino Pérez le llegó ese mensaje de que podría haber trato si el PSG recuperaba lo invertido en 2017 por el campeón del mundo con Francia, 180 millones de euros. El propio Mbappé, reconocen personas próximas a su entorno, entendió que esa era la cifra que le iba a conducir a una nueva vida en España. Pero no...

Con todos estos ingredientes, lo lógico es pensar que no hay opciones ya. Sin embargo, no se descarta por completo un milagro. "Este club -el PSG- es muy raro y sabéis la de cosas que pasan los 31 de agosto", sostienen desde la operación. Aunque resignados para esta temporada (y muy confiados para la que viene), pocos se atreven a asegurar que hoy no habrá un acercamiento desde Francia a España e incluso desde España a Francia. El Real Madrid mantiene su oferta por si el PSG entrara en razón y llamara ante el riesgo de perder a Mbappé gratis en unos meses.