El problema de las ruedas de prensa en el Athletic

El merecido éxito cosechado hace escasas horas por Jon Ander de las Fuentes, contador del , tras su comparecencia pública acerca de las claves económicas y financieras de la entidad, supone un pequeño faro de luz dentro del panorama oscuro de las ruedas de prensa rojiblancas. Y es que la alta nota general recibida por el economista, contrasta sobremanera con el rosario de desafortunadas declaraciones que se han producido en el seno del primer equipo.

Esta semana han sido muchos los que en distintos momentos y foros han coincidido en recordar la legendaria sentencia de Marcelo Bielsa al referirse a sus entonces muchachos con aquel “millonarios prematuros” que tanto escoció entre sus huestes. Recurrir frecuentemente al metal que se llevan a casa los futbolistas no habla demasiado bien de quien utiliza ese ingrediente como base para sus críticas, pero prescindir de él por sistema tampoco es el camino a seguir a la hora de revisar las situaciones.

Prematuros o a su debido tiempo, la plantilla del Athletic está compuesta por millonarios, salvo en el caso de sus componentes más jóvenes y recién llegados. que lo son por dos razones. La primera, porque están dotados con unas condiciones sobradas o suficientes –según los casos– para ganarse muy bien la vida en una industria que los privilegia por la demanda que genera mundialmente. La segunda, tiene que ver con que pertenecen a un Club en el que su particular idiosincrasia hace que apenas cuenten con competencia externa y, por lo tanto, se saben cuasi imprescindibles.

Guste de admitirse o no, nada de lo antedicho es falso, además de esencial para comprender las actitudes de los protagonistas rojiblancos a la hora de analizar sus actuaciones dentro y fuera del terreno de juego. Y esa pátina de invulnerabilidad de la que se siente ungidos, termina por resultar próxima a lo estomagante cuando, como ahora, las cosas se ven teñidas de tintes dramáticos en lo deportivo. Porque los ídolos también tienen que ir retratándose antes lo medios y la afición; un hecho ante el cual, lo único que se les pide es compromiso, sinceridad y asunción de los errores cometidos. O dicho de otra manera, lo que un jefe le pide a un auxiliar administrativo, un bombero o un director comercial.

Es en las escasas entrevistas y en las ruedas de prensa cuando al técnico del Athletic y a sus futbolistas se les exige que analicen y expongan con sinceridad las claves de sus éxitos y las causas de sus fracasos. Más aún cuando sus más de 45.000 jefes no están pudiendo asistir en vivo a sus actuaciones. Cuando la presión que sufren los protagonistas es por ello menor que en cualquier otra temporada.

Pero no, lejos mimetizarse con quienes se ven obligados a tener que sufrir desde su casa el presente gris marengo que los lleva a mal traer, el entrenador y los jugadores del Athletic ponen en marcha la multicopista de lugares comunes y falsedades, y se rebrincan ante afirmaciones que parecen molestarles, tan intocables como creen ser. A cambio, sus decepcionantes palabras no hacen sino encrespar los ánimos de unos socios y aficionados que miran cada día la tabla clasificatoria con el creciente temor que provoca un rendimiento deportivo que habla por sí mismo.

Terminado el partido ante el , Garitano quiso hacer comulgar con ruedas de molino a todo quisque, pretendiendo escudarse ante la falsedad de que su equipo jugaba “con mucha gente joven”. El once titular que se enfrentó a los vigueses contaba con una media de edad de 25,27 y los cinco que aportaron desde el banquillo promediaron 26,6 años, para un total 25,69 de los 16 que se vistieron de corto. No parece que una media de casi 26 años hable de una juventud como para referirse a un “peaje a pagar”. Y en todo caso, mucho menos en un Club que se alimenta en su gran mayoría de una cantera como la de Lezama.

Mas por si fuera poco, esa supuesta juventud dice menos sobre la presunta bisoñez de los futbolistas que jugaron hace una semana, que lo que revela su experiencia en partidos oficiales de primer nivel. Así, excluyendo encuentros con selecciones, los titulares ante en Celta habían disputado 148 partidos de media, mientras que los guarismos de los que salieron de refresco dejaban un promedio de 221, para un total entre todos de 171 choques oficiales en la primera línea del fútbol profesional. ¿“Peaje a pagar”? ¿“Mucha gente joven”?

Por si no fuera suficiente la falta de respeto por la realidad mostrada por Gaizka Garitano, la comparecencia ante los medios de Iker Muniain llegó para echar más sal en la herida de la afición con respuestas en absoluto a la altura de una situación futbolística tan ramplona como la que cualquier aficionado rojiblanco está viviendo. En una rueda de prensa defensiva y desierta de explicaciones, el capitán del Athletic regaló sentencias como “la situación dentro del vestuario está tranquila”, “es más el ruido que se está generando fuera”, “¿que las sensaciones no son buenas? Bueno, no sé”, y quizá la más lacerante “estáis hablando aquí de una crisis, como si esto fuera el fin del mundo”.

Es evidente que la libertad de expresión ha de poder presidir cualquier encuentro del técnico y los jugadores con los medios de comunicación. Pero al igual que el Club mima el traslado del mensaje económico ante la próxima celebración de la Asamblea general de socios, debería implicar a la dirección de comunicación para que no se den constantemente comparecencias tan huecas, faltas de rigor y envalentonadas como las que están teniendo lugar en los últimos tiempos. Una época en la que el aficionado hace diez meses que no puede pisar San Mamés y que no tiene más remedio que contemplar impotente frente al televisor el escaso rendimiento deportivo de sus futbolistas y el inaceptable potaje discursivo que los miembros de la primera plantilla sirven casi cada vez que se asoman a un micrófono.