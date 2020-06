El Presidente nunca deja de explicar todo lo que los ojos ya ven

La serie de Amazon Prime Video se empeña en destruir sus propias edificaciones: cuando aún pudo ser redonda insistieron todavía más en hacerlo.

Con riesgo de spoilers

El Presidente (2020) es una serie correctamente actuada que cuando brilla se apaga rápido con autogoles. La producción de Amazon Prime Video se sostiene en el relato de Julio Grondona (Luis Margani), pero se empeña en boicotearse a sí misma porque cuando el eterno presidente del fútbol argentino alcanza a justificar una de sus máximas, y la ficción supera a la realidad, reaparece la narración pero ahora contándote todo lo que acababas de ver.

Sostenida por archivos oficiales de la historia del deporte, un muy avezado elenco chileno y la tríada internacional Andrés Parra - Karla Souza - Paulina Gaitán interpretando a un histriónico Jadue, una agente del FBI con penas familiares y a una versión amante del poder de María Inés Facuse, El Presidente lleva al extremo las pasiones desatadas por el ex timonel de la ANFP, colaborador del bureau en el FIFAGate, pero intenta explorar en su cabeza. El problema no es que Parra -un idéntico Jadue- protagonice situaciones que no ocurrieron, sino que al espectador le encapsulan su visión con una imposición: expliciones de que lo recién visto no pasó, clases de cómo se debe hacer televisión porque el que lo mira "necesita acción" y un irrepetible concierto de interrupciones a escenas que sí provocaban para bien.

Antes de su falla exasperante de los capítulos decisivos, está el espacio para aciertos como la mirada perdida de un dirigente que más o menos entiende que su éxito es momentáneo y que traspasa su ira hacia la cancha. Jadue juega la en el pasto del Estadio Nacional. La gana. Y así lo siente. Sin importar cómo situó allí siquiera el torneo en primera instancia. Pero si como ficción sí funciona y al sobreesforzarse en contar cómo fueron los hechos realmente, ¿no habría sido aplaudido decidirse por una de las dos tácticas?

Más equipos

Es que a Margani no es difícil no comprarle a su Don Julio... Parra triunfa por lo similar de sus gestos, tonos y formas con las de su personaje recreado... y la tensión la mantienen arriba Souza (la agente Harris) y Alberto Ajaka (Jashir, una mano derecha de Jadue)... Entonces, ¿qué necesidad hay luego en desacreditarlos? ¿Por qué insistir en que la serie necesariamente tiene que mostrar "lo que queremos ver" si no tiene seguridad de aquello? Es rica en diálogos impecables, Horacio Games (Havelange) es tan imponente que logra dirigir todas las miradas hacia su persona, y lo no-visto invita a avanzar en la experiencia con cierta fluidez. El gran asterisco lo absorbe todo, o casi todo: su válida manera de contar la historia se invalida a sí misma, pareciera que con ímpetu.