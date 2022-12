El presidente del Celta acusa: “Real Madrid y Barcelona ven sus intereses, no los de LaLiga”

Carlos Mouriño pide que madridistas y azulgranas no les "obliguen a pensar como ellos quieren que pensemos"

Vuelven a bajar las aguas revueltas en el fútbol español. Después de que tanto Real Madrid como FC Barcelona anunciasen que no acudirán a la Asamblea General Extraordinaria de LaLiga en Dubai, que se celebrará el 7 de diciembre en Dubai, ahora se siguen produciendo diferentes reacciones a ese "no" de azulgranas y madridistas. En concreto, ahora ha llegado la reacción de Carlos Mouriño, presidente del Celta de Vigo. “El Madrid y el Barça ven sus intereses, no los de LaLiga. Nosotros ahí vamos a defender lo que nosotros creemos que es lo mejor. Siempre se dice que cuando una mayoría tan grande de clubes apoyan algo, es porque creemos que tenemos la razón", dijo el presidente celtiña.

Mouriño: "Que no nos obliguen a pensar como quieren ellos que pensemos"

Mouriño explicó que “si elos no quieren ir están en su derecho, pero los que vamos tenemos la facultad suficiente y el poder suficiente como para aprobar los estatutos que se están proponiendo”, subrayó. Por último comentó que el Celta no puede “compararse” ni “pensar” como los grandes del fútbol español, a los que pidió “que no nos obliguen a pensar como quieren ellos que pensemos”.

"No estoy nada preocupado por el Celta"







Preguntado sobre la situación del equipo y la llegada de Carlos Carvalhal al banquillo, Mouriño comentó que está tranquilo: "No es la primera vez que el Celta está en una situación similar y ha tenido que pelear. Esta vez, no sé si es cosa de la edad, es cuando me encuentro más tranquilo. No estoy nada preocupado. Tenemos buen equipo. Vamos a crecer y no vamos a tener apuros”, declaró el mandatario a la conclusión de la junta de accionistas.

El Celta eleva su presupuesto hasta los 87 "kilos"

En la junta de accinonistas del club, Carlos Mouriño presentó los números del balance contable del Celta y anunció que el club olívico eleva su presupuesto. La junta decidió aprobar las cuentas presentadas por la directiva. Lo hizo con un superávit de 132.000 euros tras recortar 10.9 millones sobre la previsión de pérdidas. En base a esas cuentas, el Celta manejará este curso un presupuesto de 87,7 millones de euros, con una previsión de ganancias de aproximadamente unos 500.000 euros.

El Celta gastó 22.6 millones en fichajes este verano

Hoy se ha hecho público que el Celta de Vigo destinó un total de 22,6 millones a la contratación de los seis futbolistas que el club adquirió en propiedad durante el pasado mercado. La operación más cara del cuadro vigués fue el internacional noruego Jörgen Strand Larsen, con un desembolso de 12,4 millones, según desveló la responsable de finanzas del club, María José Herbón.