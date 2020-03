El presidente del Brescia: "No se puede jugar, el coronavirus es como la peste"

Massimo Cellino, presidente del Brescia, pide que se cancele toda la temporada y compara el Covid-2019 con la peste

"Si hablamos de fútbol, debemos cancelar todo hasta la próxima temporada. Realismo, caballeros. Esto es la peste". Son palabras de Massimo Cellino, presidente del Brescia, club italiano que milita en la serie A. Cellino, en una entrevista concedida al diario "Corriere dello Sport" exige cancelar el campeonato liguero italiano por el coronavirus y suspender todos los partidos, porque cree que no se puede reanudar la temporada con todo lo que está pasando en el mundo por culpa de la pandemia.

Cellino asegura que tuvo "fiebre durante tres días" y que estuvo en cuarentena "durante once días", en cerrado en la localidad de Padenghe sul Garda, provincia de Brescia, mientras su esposa se quedaba recluida en , su hijo en Milán y el resto de su familia, en el extranjero. El presidente del Brescia insiste en que el fútbol no le importa nada ahora mismo: "El campeonato no me importa... me da miedo salir de casa, tengo depresión", explica.

En su opinión, "la vida es lo primero. Hay ultras que llevan oxígeno a los hospitales, otros que lloran a sus muertos, otros están intubados. No se puede seguir jugando este año, hay que pensar en el próximo. Hay quienes todavía no se dan cuenta de lo que está sucediendo y esos son peores que el virus", añade el presidente del Brescia, que ahora mismo es último clasificado de la serie A italiana.

El presidente del Brescia descarta acabar la temporada en curso, llevando la contra a otros presidentes como Claudio Lotito, de la , al que ataca con dureza: "Si quiere el scudetto, que se lo den. Si quiere ganar la Coppa , que se la den. Si lo quiere Lotito que se lo den. Está convencido de que tiene un equipo inmejorable, dejémosle con esta idea", argumenta.