El presidente de Saprissa siente que no sería "deseable" que le otorgaran el título

Primera División de Costa Rica: Juan Carlos Rojas no vería con buenos ojos que su equipo se reciba como campeón en caso de que se anule el Clausura.

Saprissa es el candidato a quedarse con el Clausura 2020 por su rótulo de equipo grande en , porque sacó una buena diferencia tras 15 fechas disputadas y porque, en caso de que se declare nulo el torneo en medio de la pandemia de coronavirus, el ganador automático sería el Monstruo morado.

De todas maneras, el propio presidente del club, Juan Carlos Rojas, no está de acuerdo con que se lo consagre sin haber completado el calendario.

"Yo no diría que es imposible, pero no es deseable, y en este momento no está sobre la mesa. No está en nuestras manos, pero no es lo que queremos", afirmó el directivo ante la posibilidad de que se cancele el certamen, en declaraciones al sitio Columbia.

Más equipos

Asimismo, Rojas apuntó a que puedan seguirse las indicaciones de los especialistas para reducir el riesgo de contagio y que se pueda frenar al COVID-19. "Si todos siguen los lineamientos y la curva sigue como estamos, de pronto de una manera muy fuerte en protocolos podríamos reanudar a puertas cerradas", confió.