El posible regreso de Mourinho ¿sería bueno para el Real Madrid?

Analizamos pros y contras de una hipotética vuelta de The Special One al Santiago Bernabéu.

Nada más conocerse la destitución de José Mourinho por parte del Manchester United, las redes sociales han explotado ante la posibilidad de que el entrenador portugués pudiera volver a ser el entrenador del Real Madrid. La pregunta que se hace Goal es clara ¿sería posible el regreso de Mourinho al Bernabéu? ¿Sería bueno para el Madrid? En Goal analizamos pros y contras.

Cinco razones para al regreso de Mourinho al Madrid

1. Liderazgo incuestionable. El Real Madrid necesita un líder nato, alguien capaz de estimular al vestuario y sobre todo, de ilusionar al socio madridista, deprimido en un comienzo de temporada donde el equipo intenta casi todo, sin salirle casi nada. La llegada de Mou supondría un impulso brutal.

2. Visto bueno del presidente. Florentino Pérez sigue guardando un grato recuerdo de la etapa de José Mourinho al frente del Madrid, donde fue capaz de devolver al equipo a la elite europea (tres semifinales) y de ganar Liga, Copa y Supercopa al Barça de Guardiola. El presidente no vería con malos ojos el regreso del portugués, con el que sigue manteniendo una gran relación.

3. Hoja de ruta . Muchos socios del Real Madrid consideran que Mourinho nunca debió irse del Madrid y que el luso garantiza dos principios que ellos consideran innegociables: autoridad sobre el vestuario y plenos poderes en el club. Mou es un hombre con una capacidad innata para generar debates, pero también para diseñar una hoja de ruta deportiva clara y directa.

4. El discurso . Hay entre el madridismo una corriente de opinión que considera que el Madrid siempre termina poniendo la otra mejilla ante cualquier injerencia o agresión externa y que la figura de Mourinho ayudaría a que eso dejase de ser así. A pesar de la resistencia de otra parte del madridismo, que no comulga con Mou, el luso nunca dudó en denunciar todo tipo de cuestiones que él entendía como lesivas para el Madrid. Florentino lo sabe. Y le gusta.

5. El poder. Si volviese Mourinho al Real Madrid, se llenaría un vacío importante después de la marcha de Cristiano Ronaldo. A nivel de gran reclamo y trascendencia, Mourinho sigue siendo una figura reconocible por todos, cuyo mensaje y potencia mediática es imponente. Alguien con el suficiente poder como para que todo no recayese sobre la figura del presidente.

Cinco razones para que Mourinho no vuelva al Madrid

1. Contrato en vigor. Santiago Solari ya no es entrenador interino. El Real Madrid le hizo un contrato hasta 2021 y en el caso de prescindir de él para fomentar la llegada de Mourinho, estaríamos hablando de que el Madrid habría tenido hasta tres entrenadores en media temporada. Cambiar de caballo en mitad del río y sacar a Solari para traer a Mourinho sería, cuanto menos, raro.

2. La división del madridismo. Mou no deja indiferente a nadie. O le amas o le odias. Si se produjese su regreso volvería la división que, en su última etapa, pudo observarse entre una parte del madridismo. Quizá ese apartado pueda jugar en contra de un posible regreso.

3. La gestión del vestuario. Antes de abandonar la nave blanca, Mourinho tuvo desencuentros con parte del núcleo duro del vestuario madridista, que al principio le apoyó sin reservas y que, con el paso del tiempo, dejó de creer tanto en su capacidad de liderazgo. El “affaire” Casillas, el encontronazo con Ramos y algún otro episodio más podría ser clave a la hora de que el Madrid, como club, decidiese no activar el regreso del entrenador portugués.

4. Segundas partes nunca fueron buenas. En el caso de Mourinho, como se pudo comprobar en el Chelsea, el regreso a la que fue su casa no se saldó con demasiado éxito. Un regreso al Madrid sería factible, pero estaría por verse en qué condiciones y bajo qué contexto. A pesar del entusiasmo de Florentino Pérez ante un posible regreso, no todos en el Madrid creen que su regreso pudiera ser una buena decisión.

5. Presión mediática . Cuando estuvo en el Real Madrid, algo quedó claro: o Mou no estaba preparado para lidiar con la prensa deportiva española o era la prensa la que no estaba preparada para convivir con Mou. Su vuelta supondría una gran agitación mediática y seguramente, una nueva división entre la prensa mourinhista y prensa que le detesta. No es algo que preocupe en el Real Madrid, pero sí es otro punto a tener en cuenta, porque como el propio Mou reconoció, acabo hastiado de su relación con la prensa española.