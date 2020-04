Hace unos días tomaba fuerza la opción de que Arturo Vidal abandonara el para arribar al Newcastle de cara al próximo curso.

Esto, debido a la posible llegada de Massimiliano Allegri en reemplazo de Steve Bruce, quien tendría las horas contadas en las Urracas. De hecho, el diario The Sun aseguró que el volante chileno habría puesto como condición la contratación del DT italiano, de 52 años.

Incluso el citado medio se animó a armar el poderoso equipo que pretenden en St. James’ Park, con el formado en como protagonista, junto a Edinson Cavani, Gareth Bale y Salomón Rondón. Y es que con el mencionado entrenador, el nacido en San Joaquín tuvo un exitoso paso por la ganando un Scudetto y llegando a la final de la en 2015.

Sin embargo, la opción se alejaría debido al interés de la escuadra del norte inglés por el estratego argentino Mauricio Pochettino. Según afirman varios medios británicos, entre ellos Sky Sports, desde las Urracas le habrían ofrecido unos 21.79 millones de euros, para hacerse cargo del Primer Equipo.

La llegada del nuevo propietario, Mohamed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudita, reforzaría la idea de contratar a uno de los mejores técnicos del mundo ahora mismo y llevar a este conjunto a los equipos top de Europa en un proyecto a cinco años.

El mismo medio explica que en caso de que aceptase, Bruce se quedaría hasta el final de la temporada al frente del plantel, para que luego se produzca el relevo. Rafa Benítez está en la recámara según explica el portal británico, en caso de que el acuerdo fracase.

El santafesino se encuentra sin equipo desde noviembre pasado, cuando fue despedido del pese a conducirlo a la final de la Liga de Campeones la temporada anterior.

El artículo sigue a continuación

Eso sí, en una de sus últimas entrevistas, Pochettino explicó que "quiero ganar un título con Tottenham antes de morir". Precisamente en esa entrevista a BT Sport afirmó que "estoy seguro de que volveremos a cruzarnos en el futuro", para añadir que "desde el día que dejé el club, mi sueño es regresar y tratar de terminar el trabajo que no concluimos".

Mientras, el ex Bayern Munich fue apuntado por la prensa española como el jugador elegido por el Barça, junto a Antoine Griezmann, en la negociación por Lautaro Martínez. El Neroazzurro pretende la cesión por un año del francés y el pase definitivo del chileno, aunque la operación se vaticina difícil.

BREAKING: Mauricio Pochettino is Newcastle’s prospective new owners’ number one choice to take charge at St James' Park and they are willing to pay him £19m a year.