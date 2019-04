El polémico penalti con el que el Barcelona marcó el 0-2 ante el Alavés

Luis Suárez anotó el segundo tanto tras una pena máxima por supuestas manos de Tomás Pina.

El Deportivo - no estuvo exento de polémica y en la segunda parte los blaugrana anotaron el 0-2 gracias a un penalti de Luis Suárez después de que el árbitro señalara la pena máxima por manos de Tomás Pina dentro del área.

La acción llegó en la misma jugada en la que anularon un gol a Umtiti por fuera de juego pero previamente el balón tocó en la mano de Pina. El VAR revisió la acción y acabó concluyendo que el gol debía ser anulado por posición antirreglamentaria pero antes sí hubo penalti.

El propio Pina dio su impresión sobre la jugada: "Es muy rápida la jugada, puede haber dudas. La peina un compañero mío y no me da tiempo a reaccionar. Me toca en el pecho y en la mano, me da esa sensación, pero quisiera verla. También toca antes en Umtiti. Me gustaría verla para salir de dudas".