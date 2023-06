En sus once ligas completas en el Atlético, el argentino metió siempre al equipo entre los tres primeros. La costumbre, sin embargo, es peligrosa…

En enero de 2012, cualquier aficionado del Atlético de Madrid hubiera firmado feliz, ansioso y con los ojos cerrados ingresar al podio en las siguientes once temporadas. Once años después, cumplido ese objetivo y con ocho títulos más en las vitrinas (dos Ligas, una Copa del Rey, una Supercopa de España, dos Europa League y dos Supercopas de Europa), no todos los aficionados del Atlético de Madrid parecen del todo satisfechos. Diego Simeone subió la vara de la felicidad, generó más apetito y, así, de algún modo, aumentó su propia exigencia.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Atlético de Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

El podio eterno de Simeone tiene también sus asteriscos. Ningún entrenador en la historia había terminado tantas veces entre los tres primeros de la tabla (el récord lo tenía Miguel Muñoz, quien lo logró diez veces). Y Simeone, encima, lo ha conseguido sin fallar: 11 temporadas completas, 11 veces en el podio. En el curso 2011-2012 finalizó en el quinto puesto, pero debutó en enero, con el conjunto colchonero en el décimo lugar, a diez puntos de Champions y a 14 del tercero (finalizó LaLiga a dos y a cinco, respectivamente).

"No podemos competir con el Real Madrid y el Barcelona, nuestro objetivo es el tercer puesto", afirmó el argentino en agosto de 2014. “Estamos preparados para aprovechar si el Real Madrid y el Barcelona llegan a cometer errores”, sostuvo nueve años después, en junio de 2023. La expectativa poco cambió. Y ese “estancamiento”, de algún modo, no termina de convencer porque el ser humano tiende a ser ambicioso.