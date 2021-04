El pleno al 15 del Real Madrid para aspirar al doblete

Por primera vez este curso, ha encadenado 15 partidos seguidos sin perder, recortándole ocho puntos al Atlético y pasando a semifinales de Champions.

El 30 de enero el Real Madrid no sólo cerró un enero negro; sin saberlo, también asistió a un punto de inflexión en su temporada. Después de caer en la semifinal de la Supercopa de España, en primera ronda de la Copa del Rey ante un Segunda B como el Alcoyano y sufrir un 1-2 en casa con el Levante en Liga, algo empezó a cambiar para darle la vuelta a un calcetín al que se le veían las costuras. Tras una racha de 15 partidos sin perder, la mejor del curso, los de Zidane optan a un doblete inesperado hace meses.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Fue, como siempre, Zidane el guía por esta nuevo camino que se abrió en la rueda de prensa más reivindicativa del francés, el 5 de febrero, recién repuesto de su positivo en coronavirus. "Tenemos el derecho a pelear nuestra Liga este año, por lo menos este año. Tienes razón, tú y otros, en que hay que hacer cosas, cambiar, pero dejadnos pelear este año. Esta plantilla ganó la Liga el año pasado, no hace diez. Pido un pequeño respeto. Me preguntas y me haces reír. Vosotros decís muchas cosas, decídmelo a la casa, que me queréis cambiar, no sólo por detrás", dijo muy molesto en la previa de la visita al Huesca.

El artículo sigue a continuación

A tres puntos del Atlético y a tres partidos de ganar la Champions

Con muchas bajas, un condicionante que marcaría todo el mes, que se mantendría en los siguientes y que volvería a golpear con especial fuerza en abril, el Madrid ganó 1-2 en El Alcoraz. A ese triunfo le acompañaron otros diez, 11 en total, mezclados con cuatro empates. Para ello el balance de goles ha sido de 25 a favor (1,6 de promedio) y sólo ocho en contra (0,53). Ni una enfermería repleta de nombres como Carvajal, Ramos, Varane, Hazard o Benzema, provocando convocatorias de 13 jugadores de la primera plantilla como la del domingo en Getafe, ha frenado la progresión de los blancos, claramente al alza.

Este resurgir ha ido devolviendo con el paso de las semanas al Madrid a la lucha por los títulos. En Liga le ha servido para echarle el aliento en el cogote al Atlético, que le miraba 11 puntos por delante y ahora le siente a tres por detrás, con el golaveraje perdido y teniendo aún que medirse con el Barcelona. En la Champions, donde incluso se temió la primera eliminación en la fase de grupos en toda la historia, Zizou y sus chicos avanzaron a octavos y luego han accedido a cuartos, reduciendo a la Atalanta, y a semifinales, despidiendo al Liverpool con una mezcla de fútbol y gen competitivo. Únicamente queda no fallar a la tradición y acertar en primavera...