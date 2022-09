El parón debe traer "fichajes" al Sevilla

Lopetegui aprovecha el parón para seguir con la puesta a punto de Suso y Januzaj, mientras que Marcao ultima su recuperación.

El Sevilla afronta el parón de selecciones de este mes de septiembre, el único antes del Mundial de Qatar 2022, en un momento complicado tras su mal arranque de temporada en LaLiga y en la Champions League. Sin embargo, que se haya detenido la competición, es ahora mismo una ventaja para un Julen Lopetegui que sigue ganando tiempo para mejorar las prestaciones de su equipo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram sobre el Sevilla FC y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

El técnico ha insistido en sus últimas comparecencias en que muchos de los miembros de su plantilla, entre ellos varios fichajes que llegaron a última hora, necesitaban tiempo para recuperar el tono físico. En ese sentido, el parón debe servir al entrenador vasco para recuperar efectivos de cara a la vuelta de la competición.

Puesta a punto para Januzaj, Suso y Marcao

La ausencia de partidos debe servir para que Adnan Januzaj se ponga a punto. El belga llegó el penúltimo día de mercado y tras no hacer pretemporada con ningún equipo tras acabar su contrato con la Real Sociedad. Roberto Martínez no lo ha citado con la Selección de Bélgica y Lopetegui y su equipo al fin tienen tiempo para trabajar con él sin partidos de por medio después de que sólo haya tenido 18 minutos en sus primeras semanas en Nervión. Una situación similar vive Suso, que sigue tratando de recuperar el ritmo competitivo tras la grave lesión de tobillo que sufrió en diciembre del curso pasado y aún no ha recuperado el mejor tono físico aunque cada vez va sumando más minutos.

Otro de los fichajes que debe dar un paso adelante tras el parón es Marcao. El brasileño aún no ha debutado por culpa de dos contratiempos físicos. Sin embargo, según pudo confirmar GOAL, su recuperación va por buen camino y si nada se tuerce podría por fin enfundarse la elástica sevillista cuando vuelva la competición.

En ese sentido, el ex del Galatasaray ya volvió a pisar este miércoles el césped de la Ciudad Deportiva tras tres semanas de baja aunque realizó trabajos de campo al margen de sus compañeros como últimos pasos antes de que su periodo de recuperación se pueda dar por finalizado. Lopetegui ya esbozó en la rueda de prensa tras el último duelo frente al Villarreal que espera que Marcao pueda dar un salto cualitativo a la defensa.

Nianzou y Dolberg, de vuelta a principios de la próxima semana

Por su parte, Nianzou y Dolberg sí tienen compromisos internacionales con la Sub-21 de Francia y Dinamarca que impedirán que disfruten de más sesiones con Lopetegui para aclimatarse a su nuevo equipo.

Aún así, en el caso del delantero danés se espera que desde el próximo lunes se pueda reincorporar a los entrenamientos tras sus dos partidos de la Nations League, el jueves ante Croacia y el domingo ante Francia, y el central francés lo haga el martes tras jugar el lunes ante Bélgica. Así las cosas y si no media ningún contratiempo no tendrán problemas para al menos trabajar con normalidad en la preparación del siguiente partido ante el Atlético de Madrid en el Ramón Sánchez-Pizjuán.