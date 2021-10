El parón de selecciones ayuda al Real Madrid y a Ancelotti… a medias

El Madrid ha sumado tres tropiezos en los últimos tres partidos acuciado por diversas bajas. Por su suerte, el parón le ayuda a recuperar jugadores.

El Real Madrid ha visto cómo la llegada del fútbol de selecciones ayudaba a que Ancelotti vaya recuperando efectivos o que los lesionados de corta duración puedan progresar adecuadamente para incorporarse al equipo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Tras el empate frente al Villarreal, unido a las dos derrotas consecutivas ante el Sheriff y el Espanyol, los madridistas buscan recuperar el fuelle con el que arrancaron la temporada de manera invencible y que les llevó al liderato de Liga y Champions.

Seis lesionados, a punto de volver

A quien mejor le ha venido el parón ha sido a los seis futbolistas del primer equipo que andaban renqueantes. Mientras que Mendy, Carvajal y Marcelo apuran para volver a una lista de la que cayeron hace tiempo debido a diferentes lesiones, los Mariano, Asensio e Isco, que se perdieron el último duelo ante los periquitos.

Casemiro descansó y Kroos aprovechó a coger ritmo

Un problema en una muela provocó que Casemiro se ahorrara el siempre complicado viaje transoceánico a jugar con Brasil. La canarinha es primera de grupo en la fase de clasificación al Mundial en Sudamérica y ha obviado la participación del mediocentro madridista quien estará disponible para jugar con el equipo blanco.

El artículo sigue a continuación

Por su parte Kroos ha podido seguir su puesta a punto para coger ritmo, el que se le echó en falta frente al Espanyol tras varias semanas parado. Que esté al 100% es vital para un centro del campo que se resiente sin el cerebro alemán.

Bale y Ceballos, ganar tiempo al reloj

Por su parte este parón ha servido para que Bale y Ceballos, lesionados de larga duración, sigan trabajando en sus respectivas recuperaciones. Al galés no se le espera para noviembre mientras que al español le queda algo más.

Camavinga, de vuelta a Madrid con un golpe que no reviste gravedad

Otro de los jugadores que ha crecido en este primer tramo de la temporada es Camavinga, quien incluso ha debutado como titular. Su golpe en el pie no reviste gravedad y ha vuelto a Madrid sin que se tema por su participación en el próximo encuentro.

Hazard y Militao, las notas negativas

La nota discordante de este parón de selecciones lo protagonizan dos nombres: Eden Hazard y Eder Militao.

El primero sufrió un contratiempo con Bélgica en el duelo ante Italia de la UEFA Nations League pero se entiende que se trata de una sobrecarga que no le impedirá estar disponible para el próximo duelo del equipo, si bien, es un puesto en el que Ancelotti maneja diversas variantes y donde el ‘7’ cuenta con sustitutos de garantías. Más incierta es la situación de Militao quien no actuó con Brasil por molestias en la espalda de la que se desconoce su evolución hasta que no regrese a Madrid.