El Papu Gómez reveló que se negó a pasar a Boca

El volante contó que tuvo un ofrecimiento por parte de Matellán, pero que prefirió quedarse en Atalanta a pelear por entrar en la Champions.

es, sin dudas, una de las grandes sensaciones del fútbol post COVID-19. Y es que aunque la volvió a coronarse campeón de la , fue el conjunto de Gasperini fue uno de los animadores de la liga, con grandes goleadas, grandes triunfos, y, especialmente, por estar al borde de llegar a los 100 tantos, de los cuales ninguno de ellos fueron convertidos por futbolistas italianos. Papu Gómez llegó al club en 2014 y, desde entonces, lo condujo a pelear en los primeros puestos, pero también lo volvió a poner en la órbita de equipos importantes. Y uno de ellos fue Boca.

"El año pasado me habló Aníbal Matellán para llevarme, pero estábamos peleando por entrar en Champions. Hace ya cuatro o cinco años que peleamos en los primeros lugares", expresó el volante, figura y capitán de los de Bérgamo. "Estaba Alfaro, que a mí me tuvo en . Yo tengo una muy buena relación con Aníbal y me llamaron para ver si me interesaba. Mi respuesta fue que estaba cómodo acá, que no era momento para volver a ", agregó.

No es la primera vez que el Papu se niega a volver al país y prefiere seguir en Europa. De hecho, hace unos meses, había dicho que "ni en pedo" elegía retirarse en el país: "Es un desastre, una desorganización total. La situación económica no ayuda y estoy bárbaro acá. Todo el mundo me pregunta y les respondo '¿para qué?'". "La idea es quedarme acá a vivir. Estamos instalados, mi mujer es arquitecta y trabaja acá. Extraño a mis amigos y a mis viejos, pero vienen a visitarme", agregó.