El palo de Malcom al Barcelona: "Entrenábamos solo 40 minutos"

El jugador del Zenit critica el poco trabajo del club y elogia a Leo Messi: "No es el presidente, es un gran capitán"

Malcom Oliveira llegó al en una polémica operación, donde los catalanes superaron a última hora la oferta de la . Uno de los jugadores más prometedores de Brasi llegaba a la entidad azulgrana con altas expectativas pero su etapa fue tan corta como descafeinada.

Actualmente, Malcom juega en el Zenit, equipo con el que todavá no ha llegado a despuntar. A los pocos días de llegar, se lesionó y no ha tenido continuidad suficiente. "Aquí hacemos doble sesión. En el Barça entrenábamos 40-50 minutos. Igual me lesioné por eso", dijo el atacante en unas declaraciones que salpican al club y a la plantilla. "Ahora entrenamos a través de Zoom para mantener la forma, pero tocar balón...", añadió en el programa Què T'hi Jugues de la SER.

El ex azulgrana también habló de Messi y quiso desmentir el mito de que el argentino toma las decisiones:"No es que tenga tanto poder. Es que somos una familia en el vestuario. Messi no es el presidente. Es que Messi como capitán, hablaba con el presidente para que las cosas fueran mejores. Messi siempre hablaba con nosotros y luego iba a hablar con el entrenador y con el presidente. Messi no es el presidente, ayuda al equipo. Sabiendo las opiniones de cada uno, luego reporta con míster y presidente. Espero que juegue más años porque es increíble. En el Barça cumplí el sueño de jugar con los mejores. Y la sensación que me quedó es que aprendí mucho. Algunas cosas que no sabía arreglar fuera del campo y dentro del campo, hoy no las arreglo. Y eso va a quedar en mi cabeza. Pensándolo ahora, creo que merecía más minutos pero el Barça me dio un aprendizaje".

Más equipos

Finalmente, preguntado sobre la posible vuelta de Neymar al Barcelona, no quiso pronunciarse. "No sé si volverá. Si lo hace, será como la primera vez que lo hizo cuando llegó a este club".