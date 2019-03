El padre de Neymar "Ya estamos hablando para renovar con el PSG"

"Las probabilidades de salir no son muy grandes. Tiene tres años más de contrato y estamos hablando para una renovación".

Cierra la puerta a la posibilidad de salir de París. El padre de Neymar ha concedido una entrevista para UOL Esporte donde repasa la trayectoria del brasileño. Y en ese contexto, ha querido ser lapidario sobre todos los rumores que le colocan fuera del en el próximo mercado.Neymar padre trata de enfriar ese afán de sacarlo de su equipo: "Las probabilidades de salir no son muy grandes. Tiene tres años más de contrato y estamos ya hablando para una renovación".

Acerca de las críticas por marcharse para festejar el carnaval, comentó: " A veces le doy esas distracciones, porque mentalmente estos chicos, a este nivel, lloran, sufren, sienten. El carnaval es un escape. Todos piensan que Neymar fue al Carnaval y se quedó una hora caminando... Él estaba en uno de los mejores sitios, con toda la asistencia posible, con un sofá para sentarse, con bebida si quería beber, con todo... Esas cosas molestan a Neymar. ¿Cómo ese tipo está hablando de mi vida? No sabe, no me conoce ". Además, el padre de Neymar explicó que ese viaje siempre fue " con permiso explicito del PSG".

Ante los numerosos rumores aparecidos sobre el futuro deportivo de su hijo, el padre de Neymar especificó: "Neymar siempre sale en los mercados de fichajes .. Pero eso no significa que vaya a un club u otro. Su nombre ha salido en rumores desde los 17 años. Lleva dos transferencias en su vida, pero llevamos diez años especulando. La probabilidad de no salir es muy grande. Es su segundo año, tiene tres más de este contrato y estamos hablando para renovar".

Es más, el padre de Ney quiso culpar a la prensa de algunos reproches que sufre su hijo: "Los periodistas son responsables. La prensa tiene poder porque lleva la información. Y a veces ayuda a las redes sociales a hacer que las cosas lleguen primero sin la verdad total. La prensa no conoce a Neymar, tiene una vida privada también. Como persona pública es objeto de discusión y lo entiende".

Sobre la carrera de su hijo, el padre comentó estar "felices" por su trayectoria, al punto que afirmó que "Neymar es Neymar. Mañana otros jugadores serán comparados con él. Así como Pelé inspiró a algunos jugadores, Zico, Romario, Ronaldinho, Ronaldo… Neymar inspirará a otros futbolistas" , zanjó. Actualmente, Neymar tiene abierto un expediente de la UEFA por sus críticas al arbitraje durante el PSG-United.