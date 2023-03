El padre de Ansu Fati se muestra disgustado con la situación que vive su hijo en el Barcelona

Bori Fati alimenta las dudas sobre el futuro de Ansu en el club azulgrana

Bori Fati, padre de Ansu Fati, concedió anoche una entrevista a El Partidazo de Cope y mostró su disgusto por la situación que vive su hijo en el Barça.

Y es que, se abren muchos interrogantes sobre el futuro del joven jugador.

Comenzó hablando del momento anímico del futbolista y desmintió que esté bajo de moral. "Ansu está bien. Muy bien de cabeza y de todo. No puede estar deprimido si tiene a su familia y tiene con quien hablar. Llega a casa después del entrenamiento y está contento".

De físico también está a tope. "Cuando era un chaval hay cosas que te faltan. Pero lleva ya cuatro años en la elite. Ahora tiene más explosividad de la que tenía. Cuando tienes confianza tienes más. Ahora, con la preparación que el Barça le ha puesto, está como un toro".

El tono de las declaraciones fue subiendo con el paso de los minutos, sobre todo cuando le preguntaron por los motivos por los que Xavi no le da más minutos. "Buena pregunta. Yo tampoco tengo respuesta para eso y él como entrenador tendrá sus razones. A lo mejor cree que le faltan cosas como defender y yo lo entiendo. Además, el equipo gana y le saca doce puntos al Madrid. Xavi es el ídolo de Ansu. Es un buen tío, habla conmigo".

Sobre las explicaciones que le da Xavi a su hijo, explicaba. "Le dice que trabaje y trabaja. Le ha puesto un trabajo específico para fortalecer la pierna. Yo estoy enfadado como padre. Ver a Ansu jugar poco tiempo te cabrea un poco y a veces piensas como padre y no como entrenador".

Tanto le inquieta la situación de Ansu, que solicitó una reunión con Jordi Cruyff y Mateu Alemany. "Llamé a Mateu porque creo que nos merecemos mucho más. Estamos hablando del 10 del Barcelona y cuando jugaba antes de lesionarse estaban Messi, Suárez, Griezmann y Ansu jugaba".

De esa reunión salió contento. "Mateu siempre me dice la verdad a la cara. Él siempre ha apostado por Ansu. Pero lo que me molesta es que es su jugador franquicia, el 10 y no le están dando los minutos que merece. Ellos pueden decir misa pero quien decide es Xavi".

Bori Fati es consciente, no obstante, de lo difícil que es entrar en el equipo. "yo no pido que sea titular si o si, pero estamos hablando de Ansu, salió de la Masía. Si no le das esto ¿a quién se lo vas a dar?.

Es evidente que el padre de Ansu está enfadado, pero ¿Comparte su hijo ese estado de ánimo?. "Ansu no puede estar enfadado porque se ha criado en La Masía".

Pero la pregunta clave es si partidario de marcharse del Barcelona. "Mateu me dice que Ansu es patrimonio del club. Cuando me senté a hablar con Mendes, lo primero que dice Ansu es que él no se va de aquí. Yo estoy pensando otra cosa, yo pienso que pasa aquí. Yo como padre, estoy cabreado, si. A lo mejor no tengo razón.. Mendes todo el mundo sabe quién es. Hace dos años me decía que tenía ofertas Bartomeu no quiso escucharlas".

El punto álgido de la entrevista, llegó cuando habló de sus intenciones de futuro si esto no cambia. "Si esto sigue así yo me voy a Sevilla. Ahora ni siquiera voy al campo. Si es por Ansu, el año que viene jugará en el Barcelona, dependerá de lo quiera el club. Si es por mi, yo quiero ver a Ansu triunfando. De aquí a un mes me reuniré con Mendes. Cada mes nos vemos dos o tres veces. Con Laporta no he hablado. Es un tío muy cordial conmigo".

Y cuando le preguntan dónde ve a su hijo, responde que "Hay tiempo para eso. Algunas veces yo pienso en el Sevilla. Al Madrid, ahora mismo no, porque Ansu no aceptaría. Yo nunca voy a hablar mal del Madrid, soy culé pero este mundo no sabes nunca lo que te va a deparar".

Finalmente, habló de la selección. Tampoco el Mundial fue una buena experiencia para su hijo. "Con Luis Enrique, bien, pero para lo que pasó preferiría que no hubiera ido. Yo soy fan de Luis Enrique pero ¿Ganas 7-0 a Costa Rica y no le pones ni a calentar?.