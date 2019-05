El optimismo de Gallardo: "Podemos dar vuelta el resultado ante Atlético Tucumán"

Tras la dura caída frente al Decano, el DT de River aseguró que sus dirigidos están capacitados para revertir en Núñez el 0-3 en contra

River recibió un durísimo golpe en Tucumán. Atlético lo goleó 3-0 en la ida de los cuartos de final de la Copa Superliga y lo dejó en jaque. Sin embargo, Marcelo Gallardo dejó un mensaje lleno de optimismo tras el partido, dejando en claro que no pierde las esperanzas de una remontada.

"Podemos darlo vuelta, no está nada dicho", señaló el Muñeco, a quien se lo vio con mucho enojo en la última parte del encuentro, y agregó: "Me voy con bronca. Nos encontramos con un resultado adverso de la nada. En el segundo tiempo no tuvimos claridad y le concedimos el tercer gol. Nosotros tenemos que ver cómo resolvemos la serie. Necesitamos defender mejor y ser contundentes a la hora de atacar".

Por otra parte, el DT del Millonario analizó el desarrollo del encuentro. "En la primera media hora estábamos bien, nos faltaba el puntazo final para definir en una cancha difícil. De la nada pasamos a perder 2-0 y lo sentimos. no nos dejó. Nos sentimos incómodos. El rival nos llevó a eso. Atlético Tucumán es un gran equipo. Haber llegado el día del partido no tuvo nada que ver. Estábamos descansados. Ellos tienen oficio. Juegan mucho por el aire y a la segunda pelota", explicó.

Por último, consultado por un posible mensaje para los hinchas de River, Gallardo fue claro: "La gente no tiene que recibir ningún mensaje porque el equipo ya le dio muchas muestras de carácter y de rebeldía. La gente va a ir a la cancha a apoyar el equipo, ilusionados con que nosotros podemos dar vuelta el resultado".