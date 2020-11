El nuevo técnico recibirá al Atlético Nacional clasificado en Copa

El Verdolaga dejó en el camino a las Águilas Doradas luego de empatar a dos tantos y definir desde los doce pasos.

No solo será tener en sus manos las riendas del equipo más grande del país, también la de conseguir triunfos y como consecuencia, títulos, lo que le espera al futuro técnico de .

Sea Alexandre Guimaraes, o cualquier otro el hombre que se siente en el banquillo paisa, tendrá la oportunidad de iniciar el 2021 con la Copa , luego de la clasificación a Cuartos de Final que logró el equipo en Rionegro, ante las Águilas.

Con un Aldair Quintana figura en la tanda de penales, atajando tres cobros locales, el Verde logró dejar en el camino a un complicado cuadro Dorado que lo tuvo contra las cuerdas, durante el partido y durante la definición. Tanto así que Alejandro Restrepo tuvo que echar mano de Andrade, Duque y Hernández para internar resolver en los 90 minutos, encontrando fruto a sus decisiones con el empate de Barrera.

Si bien la Copa es secundaria, pese a dar un cupo a la Sudamericana 2022, el desafío será interesante para el nuevo técnico pues en la siguiente ronda Nacional enfrentará al ‘coco’ de los últimos dos años, el . Los ‘Pijaos’ avanzarán de fase por W, ya que les corresponde enfrentar al Cúcuta Deportivo. Para la fase de Cuartos, los dirigidos por Hernán Torres serán locales ante los Verdes, dándole un toque más de exigencia a la llave.

Más equipos

No habría mejor manera de empezar con pie derecho ante la afición que lograr quitarse de encima al Vinotinto y oro, así sea en la Copa y en una fase que no es la que entrega al campeón. Representaría un golpe anímico importante para todos y un inicio de proceso promisorio, eso sí, el reto no es fácil y demandará lo mejor de la cabeza visible y sus jugadores.