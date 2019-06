El Newcastle anuncia que Rafa Benítez no seguirá

El técnico finalizaba contrato el 30 de junio y no ha aceptado ninguna de las ofertas de renovación que recibió del club del norte de Inglaterra

El tiempo de Rafa Benítez en el Newcastle ha terminado. El club del norte de ha tratado de que no fuese así, ha ofertado renovaciones pero no ha logrado convencer a Benítez. "No ha sido, ni será, posible conseguir un acuerdo con Rafa y sus representantes", dice la nota que comienza asegurando que han tratado de renovar a Benítez durante un largo periodo de tiempo.

El equipo se salvó del descenso los dos últimos años gracias al buen hacer del madrileño, pero el ex del no se ha sentido del todo cómodo en el club. Especialmente por la política de fichajes y lo cicateros que son, en su opinión, los dueños del club en el mercado de fichajes. Junto con Benítez se irán también sus asistentes Paco de Míguel Moreno, Antonio Gómez Pérez and Mikel Antia.

It is with disappointment that we announce manager Rafael Benítez will leave upon the expiry of his contract on 30th June 2019.



Full club statement: https://t.co/IscVOvLxGD #NUFC pic.twitter.com/DWeBkpRubP — Newcastle United FC (@NUFC) 24 de junio de 2019

"Queremos agradecer a Rafa y a su equipo el esfuerzo de los últimos tres años y su significante contribución en lo que se ha logrado colectivamente", explica el texto del Newcastle. "También queremos agradecer a nuestros aficionados, jugadores y miembros del equipo por su paciencia en este periodo de incretidumbre", señala también el comunicado que se muestra algo molesto por no haber conseguido la renovación.

"El proceso par a encontrar un sucesor comienza ahora", zanja el club que no seguirá negociando con el técnico español. También se abre un nuevo periodo para Benítez, que sigue viviendo en Inglaterra y no se ha pronunciado todavía sobre sus ambiciones para el futuro de su carrera.